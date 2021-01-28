28 января 2021
27 января 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 29 января. На пороховом заводе загорелся склад, прошли обыски в компании экс-кандидата в губернаторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города в период самоизоляции. 6 пареля 2020. Пермь, пермский пороховой завод
При пожаре на пороховом заводе пострадали четыре человека Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

ФСБ провела обыски в компании бывшего претендента по пост губернатора — краевые чиновники посетили протестную думу — на пороховом заводе произошло возгорание. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 29 января — в обзоре URA.RU:

Силовики произвели обыски в компании экс-кандидата губернатора

Высокопоставленные чиновники посетили заседание гордумы Александровска

  • Глава администрации губернатора Леонид Политов и его заместители побывали в Александровске на заседании гордумы. Ранее спикер думы предложила коллегам добровольно сложить с себя полномочия из-за политического конфликта.

На пороховом заводе произошел пожар

  • На территории Пермского порохового завода произошло возгорание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. В результате происшествия пострадали четыре человека.
  • По информации, опубликованной на сайте предприятия, пожар произошел во время погрузки отходов производства со склада в транспортное средство.
  • Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим работникам предприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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