При пожаре на пороховом заводе пострадали четыре человека Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

ФСБ провела обыски в компании бывшего претендента по пост губернатора — краевые чиновники посетили протестную думу — на пороховом заводе произошло возгорание. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 29 января — в обзоре URA.RU:

Силовики произвели обыски в компании экс-кандидата губернатора

Сотрудники ФСБ провели выемку документов в офисах пермской компании, принадлежащей Александру Репину, который баллотировался на пост главы Пермского края.

По информации источника URA.RU, силовики проверяют операции с получением субсидий и возмещением НДС.

Высокопоставленные чиновники посетили заседание гордумы Александровска

Глава администрации губернатора Леонид Политов и его заместители побывали в Александровске на заседании гордумы. Ранее спикер думы предложила коллегам добровольно сложить с себя полномочия из-за политического конфликта.

На пороховом заводе произошел пожар

На территории Пермского порохового завода произошло возгорание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. В результате происшествия пострадали четыре человека.

По информации, опубликованной на сайте предприятия, пожар произошел во время погрузки отходов производства со склада в транспортное средство.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим работникам предприятия.