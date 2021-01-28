При пожаре на пороховом заводе пострадали четыре человека
ФСБ провела обыски в компании бывшего претендента по пост губернатора — краевые чиновники посетили протестную думу — на пороховом заводе произошло возгорание. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 29 января — в обзоре URA.RU:
Силовики произвели обыски в компании экс-кандидата губернатора
- Сотрудники ФСБ провели выемку документов в офисах пермской компании, принадлежащей Александру Репину, который баллотировался на пост главы Пермского края.
- По информации источника URA.RU, силовики проверяют операции с получением субсидий и возмещением НДС.
Высокопоставленные чиновники посетили заседание гордумы Александровска
- Глава администрации губернатора Леонид Политов и его заместители побывали в Александровске на заседании гордумы. Ранее спикер думы предложила коллегам добровольно сложить с себя полномочия из-за политического конфликта.
На пороховом заводе произошел пожар
- На территории Пермского порохового завода произошло возгорание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. В результате происшествия пострадали четыре человека.
- По информации, опубликованной на сайте предприятия, пожар произошел во время погрузки отходов производства со склада в транспортное средство.
- Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим работникам предприятия.
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