Демограф РАНХиГС: «Жизни 200 тысяч россиян принесли в жертву»

Демограф: 200 тысяч пожилых россиян погибли из-за ошибки властей с локдауном Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за отсутствия нормального локдауна во время второй волны коронавируса погибли около 200 тысяч россиян. Также на убыль населения повлияло сокращение миграции в 2020 году. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС при президенте РФ Андрей Коротаев.

«Если на первой волне ввели нормальный локдаун, то вторую волну фактически проигнорировали. Ввести локдаун можно было бы, но мера была экономически дорогая. Жизни 200 тысяч россиян просто принесли в жертву жадности», — говорит Коротаев. Эксперт отметил, что потерь от второго локдауна можно было избежать, если взять часть средств из резервного фонда.

Коротаев подчеркнул, что погибли в основном пожилые люди нетрудоспособного возраста. После потери стариков государство ввело хорошие меры для поддержки рождаемости. К примеру, повышение маткапитала. Однако другой эксперт, глава ассоциации православных экспертов и бывший пресс-секретарь Союза православных граждан Кирилл Фролов уверен, правительству стоит пойти дальше и сделать многодетные семьи главным приоритетом. Целью должен стать проект «Православный русский миллиард», уверен эксперт.

«Если тенденцию не переломить русские и другие народы России исчезнут из истории. Усилия РПЦ по массовому внедрению культа православной многодетной семьи должны быть поддержаны государством с помощью создания условий. Жилищных, экономических и развития внутреннего кредита. Нас должно быть не меньше, чем китайцев, не меньше, чем индусов», — объяснил Фролов.

Еще в ноябре 2020 года стало известно, что убыль населения России за весь год выросла на 30%. Число умерших оказалось в 1,4 раза больше числа родившихся.