31 января 2021

Военные защитят Урал и Сибирь от крылатых ракет новой установкой

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Новейший комплекс защитит Сибирь и Урал от дронов и ракет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группировка комплексов радиоэлектронного подавления «Поле-21» будет развернута в 2021 году на Урале и в Сибири. В Министерстве обороны РФ уточнили, что комплексы будут препятствовать полетам беспилотников, ударам крылатых ракет и другого высокоточного оружия.

Защита «Поле-21» основывается на сотне передатчиков помех, которые разнесены друг от друга на большое расстояние. Военные могут управлять каждым из них удаленно, отключать и активировать. Как сообщили «Известиям» в Минобороны, комплекс подавляет основные зарубежные спутниковые навигационные системы: американскую Navstar (GPS), европейскую Galileo и китайскую BeiDou.

«Это территориально распределенная система, которая может наращивать свои возможности и прикрывать значительные участки местности. Комплекс должен применяться в тесном взаимодействии со средствами ПВО и противоракетной обороны», — рассказал газете военный эксперт Виктор Мураховский. Он уточнил, что «Поле-21» способно не только подавлять сигналы спутниковых навигационных систем, но и вносить геолокационные ошибки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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