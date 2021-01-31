В Перми на несанкционированной акции задержали 83 человека
На митинге в Перми прошли задержания — самый богатый депутат не будет баллотироваться — назначен заместитель ФСИН края и куратор ЕР — из Перми можно будет улететь за границу. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:
На шествии в поддержку Навального были задержаны активисты
- По данным портала «ОВД-Инфо», на несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального, которая прошла 31 января в Перми, были задержаны 83 человека. По некоторым данным, в акции приняли участие меньше пермяков, чем на шествии 23 января, когда на улицы вышли от двух до пяти тысяч человек.
- Также в Березниках был задержан юрист пермского штаба Навального Артем Файзулин.
Самый богатый депутат уходит из гордумы Перми
- Вице-президент Федерации дзюдо России, депутат Пермской городской думы Владимир Плотников не будет участвовать в избирательной кампании 2021 года. Согласно декларации, в 2019 году он официально заработал более 350 млн рублей.
Назначен заместитель главы ФСИН по региону
- В главном краевом управлении ФСИН произошли кадровые изменения — заместителем начальника ведомства с 30 января назначен полковник внутренней службы Владимир Злобин.
Назначен куратор ЕР перед выборами
- Работу регионального отделения «Единой России» на выборах в Госдуму будет курировать депутат нижней палаты парламента Игорь Сапко. Это подтвердил URA.RU секретарь реготделения партии Вячеслав Григорьев.
Из Перми можно будет вылететь за границу
- С 8 февраля аэропорт Перми возобновляет международные перелеты. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
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