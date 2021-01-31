В Перми на несанкционированной акции задержали 83 человека Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На митинге в Перми прошли задержания — самый богатый депутат не будет баллотироваться — назначен заместитель ФСИН края и куратор ЕР — из Перми можно будет улететь за границу. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:

На шествии в поддержку Навального были задержаны активисты

По данным портала «ОВД-Инфо», на несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального, которая прошла 31 января в Перми, были задержаны 83 человека. По некоторым данным, в акции приняли участие меньше пермяков, чем на шествии 23 января, когда на улицы вышли от двух до пяти тысяч человек.

Также в Березниках был задержан юрист пермского штаба Навального Артем Файзулин.

Самый богатый депутат уходит из гордумы Перми

Вице-президент Федерации дзюдо России, депутат Пермской городской думы Владимир Плотников не будет участвовать в избирательной кампании 2021 года. Согласно декларации, в 2019 году он официально заработал более 350 млн рублей.

Назначен заместитель главы ФСИН по региону

В главном краевом управлении ФСИН произошли кадровые изменения — заместителем начальника ведомства с 30 января назначен полковник внутренней службы Владимир Злобин.

Назначен куратор ЕР перед выборами

Работу регионального отделения «Единой России» на выборах в Госдуму будет курировать депутат нижней палаты парламента Игорь Сапко. Это подтвердил URA.RU секретарь реготделения партии Вячеслав Григорьев.

Из Перми можно будет вылететь за границу

С 8 февраля аэропорт Перми возобновляет международные перелеты. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.