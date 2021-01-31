31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 1 февраля. Возобновляется международное авиасообщение, на митинге прошли задержания

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Пермь
В Перми на несанкционированной акции задержали 83 человека Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На митинге в Перми прошли задержания — самый богатый депутат не будет баллотироваться — назначен заместитель ФСИН края и куратор ЕР — из Перми можно будет улететь за границу. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:

На шествии в поддержку Навального были задержаны активисты

  • По данным портала «ОВД-Инфо», на несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального, которая прошла 31 января в Перми, были задержаны 83 человека. По некоторым данным, в акции приняли участие меньше пермяков, чем на шествии 23 января, когда на улицы вышли от двух до пяти тысяч человек.
  • Также в Березниках был задержан юрист пермского штаба Навального Артем Файзулин.

Самый богатый депутат уходит из гордумы Перми

Назначен заместитель главы ФСИН по региону

Назначен куратор ЕР перед выборами

  • Работу регионального отделения «Единой России» на выборах в Госдуму будет курировать депутат нижней палаты парламента Игорь Сапко. Это подтвердил URA.RU секретарь реготделения партии Вячеслав Григорьев.

Из Перми можно будет вылететь за границу

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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