Претендент на пост мэра не смог правильно ответить на вопрос Валерия Чайникова (на фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидаты в мэры Екатеринбурга проходят собеседование с конкурсной комиссией, на котором им задают вопросы, в том числе, и о действиях в необычных ситуациях. Один из кандидатов провалил собеседование, ответив на вопрос неправильно, сообщил председатель комиссии, руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников.

Не называя фамилию кандидата, Чайников поделился, что спросил у претендента на кресло градоначальника, где он будет, если на Уралмаше прорвет трубу. «Задаю вопрос, где важнее главе [города] быть: на переговорах с инвесторами в Москве или с жителями на Уралмаше? Он сказал, что в Москве. Понимаете, элементарные вещи…», — поделился Чайников.

Оценивая выступления первых кандидатов, он сказал, что некоторые кандидаты превратили свои выступления в «громкие лозунги», преследуя политические цели. Также Чайников сказал, что при определении наиболее достойных кандидатов в мэры, конкурсная комиссия будет обращать внимание «только на возможность организации работы — глубину профессиональных знаний и познаний муниципальной работы».

Собеседования с кандидатами на пост мэра стартовали 1 февраля и продлятся до 3-го. Всего в списке кандидатов 43 человека (в ближайшее время он может сократиться до 42-х). По окончании рассмотрения их программ комиссия рекомендует гордуме наиболее достойных, на ее взгляд, кандидатов. Из их числа 9 февраля депутаты выберут нового мэра. Скорее всего, им станет Алексей Орлов, который исполняет обязанности главы с 22 декабря 2020 года.