Свердловскую область завалит снегом

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Коммунальщики не успели до конца ликвидировать последствия прежних снегопадов Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Свердловскую область обрушатся снегопады и метели. Об этом посредством СМС-оповещения предупредили свердловчан сотрудники регионального ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, 2 февраля 2021 года местами в Свердловской области ожидается сильный снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду», — гласит сообщение спасателей. Граждан призывают проявить бдительность.

Как писало URA.RU, во второй декаде января на Екатеринбург обрушились снегопады. По оценке вице-мэра Алексея Бубнова, за несколько дней выпала полуторамесячная норма снега. Горожане завалили мэрию жалобами на плохую уборку: с последствиями снегопадов коммунальные службы разбирались больше недели. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вынесла врио мэра Алексею Орлову два представления об устранении снега с городских улиц.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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