В Кремле выразили мнение о призывах к санкциям — Путин предложил создать суд по правам человека и высказался о митингах — Генпрокуратура требует реальный срок для Навального — Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет — в ГД придумали, как повысить зарплаты россиянам. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 1 февраля — в обзоре URA.RU:
Кремль ответил на призыв ввести санкции против российских чиновников
- Российские власти считают неприемлемым требовать введение ограничений со стороны США в отношении россиян, которые занимают высокие посты. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на призыв ФБК (является иностранным агентом — прим. ред.) к США ввести санкции против российских чиновников.
Путин высказался о прошедших в России митингах и предложил создать новый суд
- Президент России Владимир Путин «не может видеть каждое видео, которые записаны в ходе незаконных акций». Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
- Также президент поручил Верховному суду и Минюсту РФ рассмотреть вопрос о создании суда по правам человека. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
- Кроме того, Путин поручил Генеральной прокуратуре России проверить факты незаконного давления на фигурантов уголовных дел.
Первому президенту России — 90 лет
- 1 февраля 2021 года исполнилось бы 90 лет первому президенту России Борису Ельцину. В честь этого события президент России Владимир Путин возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище.
Генпрокуратура требует реального срока для Навального, его жену оштрафовали
- Генеральная прокуратура РФ намерена добиваться для Алексея Навального смены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
- Щербинский суд Москвы оштрафовал жену Навального Юлию на 20 тысяч рублей за «нарушение установленного порядка организации или проведения митинга». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
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В то же время, Басманный суд Москвы отправил пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш под домашний арест до 23 марта. Она обвиняется в нарушениях санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции протеста 23 января.
Россию могут отключить от сети Интернет
- Отключение России от интернета возможно и власти знают, как это сделать. Об этом журналистам заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Силовики получат единовременную выплату
- Военные медики, сотрудники МВД, ФСИН, Росгвардии и пожарной службы, которые занимались перевозкой пациентов с коронавирусом, получат единовременную выплату в размере 68 811 рублей. Соответствующий указ 1 февраля подписал президент РФ Владимир Путин.
В ГД предложили способ повышения зарплат россиянам и объяснили, почему не индексируют социальные выплаты
- Если власти России будут создавать льготные условия для работодателей, те, в свою очередь, начнут ежегодно поднимать зарплаты сотрудников. С такой инициативой выступил глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов.
- В тоже время, по мнению члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб, выплаты россиянам могли бы проиндексировать, если бы в бюджете были бы свободные деньги.
Названо количество ВИЧ-инфицированных в РФ
- В России проживают более 1,1 млн человек с ВИЧ-инфекцией. Такую цифру назвала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Часть школьных экзаменов переведут в электронный формат
- Некоторые контрольные работы в российских школах в ближайшие годы могут быть переведены в цифровой формат. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
В Москве попрощались с Василием Лановым
- В московском театре Вахтангова прошло прощание с народным артистом СССР и России Василием Лановым. Легендарного актера похоронили на Новодевичьем кладбище.
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