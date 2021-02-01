Самое важное в России и в мире на 1 февраля. Прокуратура требует реального срока для Навального, отмечается юбилей Ельцина, силовики получат разовые выплаты

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил позицию Кремля по поводу требования о введении санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле выразили мнение о призывах к санкциям — Путин предложил создать суд по правам человека и высказался о митингах — Генпрокуратура требует реальный срок для Навального — Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет — в ГД придумали, как повысить зарплаты россиянам. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 1 февраля — в обзоре URA.RU:

Кремль ответил на призыв ввести санкции против российских чиновников

  • Российские власти считают неприемлемым требовать введение ограничений со стороны США в отношении россиян, которые занимают высокие посты. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на призыв ФБК (является иностранным агентом — прим. ред.) к США ввести санкции против российских чиновников.

Путин высказался о прошедших в России митингах и предложил создать новый суд

Первому президенту России — 90 лет

  • 1 февраля 2021 года исполнилось бы 90 лет первому президенту России Борису Ельцину. В честь этого события президент России Владимир Путин возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище.

Генпрокуратура требует реального срока для Навального, его жену оштрафовали

  • Генеральная прокуратура РФ намерена добиваться для Алексея Навального смены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
  • Щербинский суд Москвы оштрафовал жену Навального Юлию на 20 тысяч рублей за «нарушение установленного порядка организации или проведения митинга». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

  • В то же время, Басманный суд Москвы отправил пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш под домашний арест до 23 марта. Она обвиняется в нарушениях санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции протеста 23 января.

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Силовики получат единовременную выплату

  • Военные медики, сотрудники МВД, ФСИН, Росгвардии и пожарной службы, которые занимались перевозкой пациентов с коронавирусом, получат единовременную выплату в размере 68 811 рублей. Соответствующий указ 1 февраля подписал президент РФ Владимир Путин.

В ГД предложили способ повышения зарплат россиянам и объяснили, почему не индексируют социальные выплаты

  • Если власти России будут создавать льготные условия для работодателей, те, в свою очередь, начнут ежегодно поднимать зарплаты сотрудников. С такой инициативой выступил глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов.
  • В тоже время, по мнению члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб, выплаты россиянам могли бы проиндексировать, если бы в бюджете были бы свободные деньги.

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