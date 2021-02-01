Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил позицию Кремля по поводу требования о введении санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле выразили мнение о призывах к санкциям — Путин предложил создать суд по правам человека и высказался о митингах — Генпрокуратура требует реальный срок для Навального — Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет — в ГД придумали, как повысить зарплаты россиянам. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 1 февраля — в обзоре URA.RU:

Кремль ответил на призыв ввести санкции против российских чиновников

Российские власти считают неприемлемым требовать введение ограничений со стороны США в отношении россиян, которые занимают высокие посты. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на призыв ФБК (является иностранным агентом — прим. ред.) к США ввести санкции против российских чиновников.

Путин высказался о прошедших в России митингах и предложил создать новый суд

Президент России Владимир Путин «не может видеть каждое видео, которые записаны в ходе незаконных акций». Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Также президент поручил Верховному суду и Минюсту РФ рассмотреть вопрос о создании суда по правам человека. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил Генеральной прокуратуре России проверить факты незаконного давления на фигурантов уголовных дел.

Первому президенту России — 90 лет

1 февраля 2021 года исполнилось бы 90 лет первому президенту России Борису Ельцину. В честь этого события президент России Владимир Путин возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище.

Генпрокуратура требует реального срока для Навального, его жену оштрафовали

Генеральная прокуратура РФ намерена добиваться для Алексея Навального смены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Щербинский суд Москвы оштрафовал жену Навального Юлию на 20 тысяч рублей за «нарушение установленного порядка организации или проведения митинга». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В то же время, Басманный суд Москвы отправил пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш под домашний арест до 23 марта. Она обвиняется в нарушениях санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции протеста 23 января.

Россию могут отключить от сети Интернет

Отключение России от интернета возможно и власти знают, как это сделать. Об этом журналистам заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Силовики получат единовременную выплату

Военные медики, сотрудники МВД, ФСИН, Росгвардии и пожарной службы, которые занимались перевозкой пациентов с коронавирусом, получат единовременную выплату в размере 68 811 рублей. Соответствующий указ 1 февраля подписал президент РФ Владимир Путин.

В ГД предложили способ повышения зарплат россиянам и объяснили, почему не индексируют социальные выплаты

Если власти России будут создавать льготные условия для работодателей, те, в свою очередь, начнут ежегодно поднимать зарплаты сотрудников. С такой инициативой выступил глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов.

В тоже время, по мнению члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб, выплаты россиянам могли бы проиндексировать, если бы в бюджете были бы свободные деньги.

Названо количество ВИЧ-инфицированных в РФ

В России проживают более 1,1 млн человек с ВИЧ-инфекцией. Такую цифру назвала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Часть школьных экзаменов переведут в электронный формат

Некоторые контрольные работы в российских школах в ближайшие годы могут быть переведены в цифровой формат. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В Москве попрощались с Василием Лановым

В московском театре Вахтангова прошло прощание с народным артистом СССР и России Василием Лановым. Легендарного актера похоронили на Новодевичьем кладбище.