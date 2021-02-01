Со второго семестра студенты ТюмГУ переходят на традиционный формат обучения
Участников незаконного митинга будут судить — ТюмГУ отменяет дистант — тюменцы жалуются на выселение и загрязнение природы — тобольский руководитель МВД уходит на повышение. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 2 февраля — в обзоре URA.RU:
Тюменцев будут судить за участие в митинге
- В Центральный суд Тюмени поступили 14 протоколов на участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей 31 января. Заседание суда состоится в ближайшие дни.
Студенты переходят на традиционное обучение
- В Тюменском государственном университете с нового семестра планируют отменить онлайн-обучение. Об этом URA.RU рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.
Тюменцы пожаловались губернатору на выселение
- Жители общежития по улице Станционная в Тюмени, пожаловались главе региона Александру Моору на то, что их хотят оттуда выселить. Они прожили в этом здании уже 25-30 лет.
Полицейский начальник уходит на повышение
- Руководитель отдела МВД по Тобольску Вадим Цветков покидает свой пост и уходит на повышение. Об этом URA.RU сообщил собственный источник.
Активисты пожаловались на загрязнение памятника природы
- Тюменцы пожаловались на то, что предприниматели устроили на территории тюменского памятника природы «Тополя» незаконный полигон для складирования снега, смешанного с реагентами. В региональном департаменте недропользования заявили, что по этому факту уже проводится проверка.
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