01 февраля 2021
31 января 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 2 февраля. ТюмГУ переходит на традиционное обучение, тюменцы жалуются губернатору на выселение

© Служба новостей «URA.RU»
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ТюмГУ. Клипарт. Тюмень, тюмгу, тюменский государственный университет
Со второго семестра студенты ТюмГУ переходят на традиционный формат обучения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Участников незаконного митинга будут судить — ТюмГУ отменяет дистант — тюменцы жалуются на выселение и загрязнение природы — тобольский руководитель МВД уходит на повышение. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 2 февраля — в обзоре URA.RU:

Тюменцев будут судить за участие в митинге

  • В Центральный суд Тюмени поступили 14 протоколов на участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей 31 января. Заседание суда состоится в ближайшие дни.

Студенты переходят на традиционное обучение

  • В Тюменском государственном университете с нового семестра планируют отменить онлайн-обучение. Об этом URA.RU рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Тюменцы пожаловались губернатору на выселение

  • Жители общежития по улице Станционная в Тюмени, пожаловались главе региона Александру Моору на то, что их хотят оттуда выселить. Они прожили в этом здании уже 25-30 лет.

Полицейский начальник уходит на повышение

  • Руководитель отдела МВД по Тобольску Вадим Цветков покидает свой пост и уходит на повышение. Об этом URA.RU сообщил собственный источник.

Активисты пожаловались на загрязнение памятника природы

  • Тюменцы пожаловались на то, что предприниматели устроили на территории тюменского памятника природы «Тополя» незаконный полигон для складирования снега, смешанного с реагентами. В региональном департаменте недропользования заявили, что по этому факту уже проводится проверка.

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