01 февраля 2021
31 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 2 февраля. Назначен новый руководитель в аппарат губернатора, ямальцы жалуются на установку дорожных знаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Участок зимника Панаевск — Яр-Сале не смогли вовремя открыть из-за сильных морозов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В аппарате губернатора будет новый руководитель — зимник не смогли отремонтировать в срок — бизнесмен попал под следствие за обман сотрудников — губкинцы жалуются на установку дорожных знаков. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 2 февраля — в обзоре URA.RU:

Назначен новый руководитель аппарата губернатора Ямала

  • Новым руководителем аппарата губернатора ЯНАО станет Ирина Новоселова. Об этом URA.RU сообщили два источника в правительстве округа. По их данным, в ближайшие дни Новоселова вернется из декретного отпуска и приступит к своим обязанностям.

Зимник Панаевск — Яр-Сале не смогли открыть в срок

  • Участок зимника Панаевск — Яр-Сале до сих пор не открыт. В правительстве планировали запустить движение по сезонной трассе до конца января, но из-за морозов рабочие не смогли завершить подготовку трассы в срок.

Бизнесмен обманул своих сотрудников

Ямальцы пожаловались на дорожные знаки

  • Администрация Губкинского установила в спальных районах знаки, запрещающие парковаться с 8:00 до 17:30. Ямальцы жалуются, что не могут припарковать автомобили рядом с домами, поскольку не хватает свободных мест из-за установленных знаков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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