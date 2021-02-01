Участок зимника Панаевск — Яр-Сале не смогли вовремя открыть из-за сильных морозов
В аппарате губернатора будет новый руководитель — зимник не смогли отремонтировать в срок — бизнесмен попал под следствие за обман сотрудников — губкинцы жалуются на установку дорожных знаков. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 2 февраля — в обзоре URA.RU:
Назначен новый руководитель аппарата губернатора Ямала
- Новым руководителем аппарата губернатора ЯНАО станет Ирина Новоселова. Об этом URA.RU сообщили два источника в правительстве округа. По их данным, в ближайшие дни Новоселова вернется из декретного отпуска и приступит к своим обязанностям.
Зимник Панаевск — Яр-Сале не смогли открыть в срок
- Участок зимника Панаевск — Яр-Сале до сих пор не открыт. В правительстве планировали запустить движение по сезонной трассе до конца января, но из-за морозов рабочие не смогли завершить подготовку трассы в срок.
Бизнесмен обманул своих сотрудников
- В Новом Уренгое директор одной из компаний 10 месяцев не платил зарплату сотрудникам и тратил ее на себя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
Ямальцы пожаловались на дорожные знаки
- Администрация Губкинского установила в спальных районах знаки, запрещающие парковаться с 8:00 до 17:30. Ямальцы жалуются, что не могут припарковать автомобили рядом с домами, поскольку не хватает свободных мест из-за установленных знаков.
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