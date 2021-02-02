Из-за широкого общественного резонанса, у здания Мосгорсуда, где проходит заседание по делу Навального, работают силовики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд рассматривает дело в отношении Навального — в МИДе высказались о деле Навального — опубликовано иностранное исследование российской вакцины — внесен законопроект об отмене штрафов за просрочку по налогам — размер пособий по беременности проиндексируют — умер бывший федеральный министр. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 2 февраля — в обзоре URA.RU:

Суд рассматривает дело Навального

Симоновский районный суд Москвы начал рассмотрение иска ФСИН России о замене условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. Заседание проходит в здании Мосгорсуда из-за большого общественного резонанса.

Во время заседания по делу Навального возле здания суда были задержаны более 230 человек. По словам корреспондента URA.RU, силовики проводят в автозаки тех, кто не живет в соседних домах.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин не следит за ходом суда по делу Навального.

Глава МИД высказался о деле Навального

Ситуация, связанная с Алексеем Навальным, является инсценировкой, поскольку обоснования обвинения в адрес российского руководства со стороны Навального нет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Путин призвал не ограничивать слободу слова в Интернете

Президент России Владимир Путин заявил, что в социальных сетях недопустимо ограничивать свободу выбора и заявления пользователей. Однако, по мнению Путина, «интернет-площадки управляют сознанием пользователей».

Опубликованы результаты иностранного исследования вакцины «Спутник V»

В научном медицинском журнале Великобритании The Lancet опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По результатам испытаний, она эффективна на 91,6%.

В ГД предложили отменить налоговые штрафы

Депутаты ГД РФ внесли законопроект, согласно которому до 1 сентября 2021 года не нужно начислять штрафы за просрочку оплаты налога на имущество физлиц. Об этом сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия».

В феврале вырастут цены на ряд товаров

Стоимость импортных товаров начнет быстро расти в феврале из-за девальвации рубля. Об этом URA.RU рассказал экономист, бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

Минпромторг предложил выдавать россиянам деньги на продукты

Минпромторг РФ направил в правительство документ, который предполагает ежемесячное перечисление средств малоимущим россиянам на покупку продуктов питания.

Поднимется размер пособий по беременности

Размер пособия по беременности и родам в России в 2021 году вырастет с учетом коэффициента, который применяется в регионах. Минимальное пособие составит 58 878 рублей. Об этом сообщили в Фонде социального страхования.

Часть россиян сможет получать двойную пенсию

Двойную пенсию в России должны выплачивать нескольким категориям граждан — в частности, ветеранам Великой Отечественной войны, летчикам-испытателям, космонавтам, членам семей ликвидаторов аварии в Чернобыле.

Виза в Россию станет многократной

Электронная виза для въезда в Россию, которая была введена с 1 января 2021 года, может стать многократной. Об этом заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

Умер бывший федеральный министр

Скончался бывший министр сельского хозяйства и продовольствия России Александр Назарчук, который работал в правительстве премьер-министра Виктора Черномырдина с 1994 по 1996 год. По предварительным данным, он мог отравиться угарным газом.