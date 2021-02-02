Бывший претендент на пост губернатора Константин Окунев был вызван в суд за участие в митинге Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший спикер гордумы Перми покинул еще один пост — вуз переходит на традиционное обучение — экс-кандидат в губернаторы попал под суд — в регионе исчезнет треть турфирм. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:

В гордуме Перми произошли перестановки

Бывший спикер пермской гордумы Юрий Уткин покинул состав Общественного совета. Его пост временно будет исполнять председатель гордумы Дмитрий Малютин.

Пермский вуз перейдет на традиционный формат обучения

С 8 февраля студенты-очники ПГНИУ начнут учиться в традиционном формате. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения останутся на онлайн-обучении.

Экс-кандидат в губернаторы был доставлен в суд

Экс-кандидат в губернаторы, политик Константин Окунев доставлен в суд за участие в несанкционированном митинге 31 января в поддержку Алексея Навального. Он был задержан в отделе полиции Свердловского района.

Треть турфирм может разориться

Как минимум каждая третья туристическая компания в регионе может прекратить существование. Об этом URA.RU сообщила исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина.