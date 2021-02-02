02 февраля 2021
01 февраля 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 3 февраля. Вуз переходит на очное обучение, турфирмы массово разоряются

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Константина Окунева. Предвыборная первая. Пермь, окунев константин
Бывший претендент на пост губернатора Константин Окунев был вызван в суд за участие в митинге Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший спикер гордумы Перми покинул еще один пост — вуз переходит на традиционное обучение — экс-кандидат в губернаторы попал под суд — в регионе исчезнет треть турфирм. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:

В гордуме Перми произошли перестановки

Пермский вуз перейдет на традиционный формат обучения

Экс-кандидат в губернаторы был доставлен в суд

  • Экс-кандидат в губернаторы, политик Константин Окунев доставлен в суд за участие в несанкционированном митинге 31 января в поддержку Алексея Навального. Он был задержан в отделе полиции Свердловского района.

Треть турфирм может разориться

  • Как минимум каждая третья туристическая компания в регионе может прекратить существование. Об этом URA.RU сообщила исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...