К концу первого полугодия Россия произведет более 90 млн доз «Спутника V» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 февраля, — 425-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 341-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано более 104 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27 млн), далее следуют Индия (10,7 млн) и Бразилия (9,2 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,9 млн).

Вакцина и лекарство

«Спутник V» будет применяться в странах Евросоюза, если Россия обнародует все документы, связанные с препаратом. Такое заявление на ежедневном брифинге для прессы сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Британские и китайские ученые доказали эффективность препарата «Тапсигаргин» против коронавируса. После одного приема воспроизведение вируса в организме останавливается, минимум, на двое суток. Лекарство может помочь не только против уже активной инфекции, но и для профилактики. Исследователи доказали, что препарат в несколько сотен раз эффективнее других противовирусных средств. Однако аллерголог-иммунолог Владимир Болибок беседе с URA.RU заявил, что тапсигаргин может быть смертельно опасен, поскольку разница между терапевтической и отравляющей дозами совсем маленькая.

К июню Россия произведет более 90 миллионов доз «Спутника V», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Со второго полугодия в гражданский оборот должно уходить уже по 18 миллионов доз вакцины в месяц. Тем временем в РФ остановлено испытание российско-китайской вакцины Ad5-nCov. Набор добровольцев для участия в испытаниях прекращен. Но в двух городах, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, испытания продолжатся.

Коронавирус в России и в мире

За последние сутки Санкт-Петербург (1916 человек) побил рекорд Москвы (1545) по количеству заразившихся, сообщил российский оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, в России сменился регион-лидер по заболеваемости.

Новая волна интернет-мошенничества, посвященного вакцине от COVID-19, может прийти в Россию уже в феврале, заявил глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров. По его словам, злоумышленники будут предлагать записаться через портал Госуслуг на прививку.

Из-за пандемии изменились правила поведения спортсменов на Олимпиаде в Японии. Новые требования к атлетам опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК).

Что говорят врачи и ученые

Наибольшую долю погибших от коронавирусной инфекции составляют пожилые пациенты, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К такому выводу пришел глава Польского общества эпидемиологов и врачей-инфекционистов Роберт Флисяк.

Не менее 20% заболевших COVID-19 переносят его бессимптомно , заявила эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина. Заболевшие могут заметить проблемы, связанные с полостью рта, — локальные воспаления и припухлости. Из-за этого возникает сухость во рту и искажённое восприятие вкуса пищи.