Сегодня, 4 февраля, — 425-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 341-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано более 104 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27 млн), далее следуют Индия (10,7 млн) и Бразилия (9,2 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,9 млн).
Вакцина и лекарство
«Спутник V» будет применяться в странах Евросоюза, если Россия обнародует все документы, связанные с препаратом. Такое заявление на ежедневном брифинге для прессы сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Британские и китайские ученые доказали эффективность препарата «Тапсигаргин» против коронавируса. После одного приема воспроизведение вируса в организме останавливается, минимум, на двое суток. Лекарство может помочь не только против уже активной инфекции, но и для профилактики. Исследователи доказали, что препарат в несколько сотен раз эффективнее других противовирусных средств. Однако аллерголог-иммунолог Владимир Болибок беседе с URA.RU заявил, что тапсигаргин может быть смертельно опасен, поскольку разница между терапевтической и отравляющей дозами совсем маленькая.
К июню Россия произведет более 90 миллионов доз «Спутника V», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Со второго полугодия в гражданский оборот должно уходить уже по 18 миллионов доз вакцины в месяц. Тем временем в РФ остановлено испытание российско-китайской вакцины Ad5-nCov. Набор добровольцев для участия в испытаниях прекращен. Но в двух городах, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, испытания продолжатся.
Коронавирус в России и в мире
За последние сутки Санкт-Петербург (1916 человек) побил рекорд Москвы (1545) по количеству заразившихся, сообщил российский оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, в России сменился регион-лидер по заболеваемости.
Новая волна интернет-мошенничества, посвященного вакцине от COVID-19, может прийти в Россию уже в феврале, заявил глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров. По его словам, злоумышленники будут предлагать записаться через портал Госуслуг на прививку.
Из-за пандемии изменились правила поведения спортсменов на Олимпиаде в Японии. Новые требования к атлетам опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК).
Что говорят врачи и ученые
Наибольшую долю погибших от коронавирусной инфекции составляют пожилые пациенты, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К такому выводу пришел глава Польского общества эпидемиологов и врачей-инфекционистов Роберт Флисяк.
Не менее 20% заболевших COVID-19
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