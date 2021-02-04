Пандемия оказала катастрофическое влияние на лечение онкобольных

На ранних этапах пандемии проблемы в оказании услуг в связи с неинфекционными заболеваниями отмечались в 122 из 163 стран мира Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Последствия пандемии коронавируса оказались катастрофическими для оказания помощи онкобольным. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Последствия пандемии для ситуации с онкологическими заболеваниями в регионе нельзя назвать иначе, как катастрофическими», — передает ТАСС слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. По его словам, на ранних этапах пандемии проблемы в оказании услуг в связи с неинфекционными заболеваниями отмечались в 122 из 163 стран мира. В трети стран Европейского региона такие перебои полностью или частично затронули оказание онкологической помощи. В связи с этим организация запустит Общеевропейскую инициативу по борьбе против рака. Она должна повысить эффективность профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями.

Ранее председатель британской ассоциации по борьбе с онкологией Роберт Ринтула заявил, что симптомы COVID-19 и рака легких могут быть схожи, но отличить их можно по ряду ключевых признаков. Речь идет о сухом кашле с одышкой, лихорадке, боли в мышцах, потере обоняния и вкуса. Однако постоянный кашель в течение трех или более недель, потеря веса и чувство усталости указывают именно на рак.