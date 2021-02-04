Пермские приставы по несколько раз списывают одни и те же штрафы

Жители Березников вновь жалуются на работу приставов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судебные приставы в Березниках (Пермский край) ошибочно списывают со счетов жителей деньги за исполнительные производства. Информация опубликована в группе «Все Березники» во «Вконтакте». Так, один из подписчиков паблика на условиях анонимности указал, что с нескольких его банковских карт списали штраф, о котором он даже не был оповещен.

«Пришел штраф 500 рублей. Приставы списали этот штраф с трех счетов. С каждого по 500 рублей, включая кредитный счет. [Телефонные] трубки не берут принципиально (со слов пристава, потому что работает всего три человека)», — отмечает автор. При этом попасть на личный прием к приставам, по его словам, невозможно: «охранник он же пристав, никого не впускает, ссылаясь на COVID».

Жительница Березников Олеся Валиева в комментариях к записи отметила, что столкнулась с похожей ситуацией. «Штраф в 500 рублей сняли с пяти разных карт за одно и тоже производство. А с зарплатной — два раза подряд. Дозвониться до пристава невозможно — либо занято, либо просто не берут [трубку]», — призналась пермячка, отметив, что намерена подать жалобу в прокуратуру.

В пресс-службе УФССП по Пермскому краю URA.RU заявили, что разбираются в ситуации. Более подробный комментарий в управлении обещали подготовить позже. В свою очередь, прокуратура Березников установила, что местные приставы необоснованно списывали деньги со счетов, на которые поступали социальные выплаты, в том числе — на содержание детей. Информация указана на сайте прокуратуры края. Указано, что руководителю УФССП внесено представление.

Ранее жители Березников уже жаловались, что приставы незаконно блокируют их счета и списывают денежные средства. Тогда в краевой службе судебных приставов заявили, что следить за обоснованностью блокировки счетов и списания с них денег обязаны банки.