Миру предрекли еще семь лет пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 февраля, — 427-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 343-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано уже более 105 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,3 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27,3 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,4 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,9 млн).

Вакцина и лекарство

По данным ВОЗ, число людей, сделавших прививку от COVID, превысило число инфицированных с начала пандемии. Врачи посоветовали переболевшим коронавирусом делать прививку ближе к лету. К этому времени иммунитет может быть снижен. Тем временем в центре Гамалеи сообщили, что в июне начнутся исследования вакцины на детях.

В Швейцарии шесть человек умерли после прививки . Сообщается, что скончавшимся было от 85 до 92 лет, все они имели заболевания еще до вакцинации.

Коронавирус в России и в мире

В России застыло число новых заболевших. На протяжении нескольких дней ежесуточный прирост пациентов с COVID составляет около 16 тысяч. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к середине 2021 года страна выполнит необходимое условие для снятия ограничений.

Верховный суд РФ рассмотрит дело об отмене медицинских масок. Ковид-диссиденты требуют исключить коронавирус из перечня опасных болезней.

Учителя опасаются, что выпускники могут хуже сдать ЕГЭ в 2021 году из-за пандемии. Это связано с тем, что школьники провели много времени на дистанционном обучении. При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 8 февраля студенты возвращаются в вузы.

В ВОЗ заявили, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются . Однако по информации агентства Bloomberg, пандемия коронавируса продлится еще семь лет . Такой срок связан с вакцинацией.

Что говорят врачи и ученые

По мнению американских ученых, причиной повторного заражения может быть слабый иммунитет или реактивизация остатков COVID в организме пациента. Они отметили: человек может заболеть коронавирусом второй раз, но это, скорее, исключение из правил. Специалисты также назвали особенности иммунитета у детей. По их мнению, малыши могут иметь антитела за счет того, что их организм часто встречается с подобными заболеваниями.

Невролог дал советы, как восстановить память после COVID. По его мнению, после болезни стоит пропить препараты для активации памяти и тренировать мозг.