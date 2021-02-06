Юлия Началова могла переписать квартиру на последнего мужа хоккеиста Александра Фролова под действием таблеток Фото: Личная страница Юлии Началовой в Instagram

Певица Юлия Началова могла переписать квартиру на последнего мужа хоккеиста Александра Фролова под действием таблеток. Об этом отец артистки сообщил в эфире программы «Ты не поверишь».

«Я ума не приложу, как она подписала этот документ. Под влиянием психологическим или под влиянием таблеток», — передает заявление отца Началовой «Московский Комсомолец». По его словам, это очень грязная история, так как хоккеист отнимает полквартиры у Веры, дочери Началовой.

Ранее стало известно, что хоккеист требует 20 млн рублей за свою долю в недвижимости. У спортсмена на руках есть расписка от певицы. В ней говорится, что Началова взяла у него деньги на концерт и заграничный тур. Взамен она отдала ему половину квартиры, которая досталась ей от отца Веры, футболиста Евгения Алдонина.

Сейчас элитное жилье выставлено на продажу за 100 миллионов рублей. По словам отца певицы, юристы Фролова поторапливают их с продажей квартиры.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Она страдала от подагры и ей требовалась операция. Ее организм не пережил хирургического вмешательства. Отец Началовой после этого заявлял, что причиной смерти стала остановка сердца, спровоцированная воспалительным процессом.