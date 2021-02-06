Минфин предлагает ввести в РФ добровольные пенсионные взносы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс доллара на торгах подешевел до 74,6 рубля (-1,13%), европейская валюта опустилась до 89,9 рубля (-0,45%). Представители российских банков ожидают, что иностранные валюты останутся примерно на этом уровне весь февраль из-за ожиданий новых санкций со стороны США. Нефть Brent и WTI показали рост за прошедшие сутки. Североморское сырье подорожало до 59,56 доллара за баррель (+0,95%), техасская нефть стоит 57,08 доллара (+1,51%).

События в России

Минфин России планирует до конца 2021 года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах. В Госдуме считают, что для их внедрения нужно менять всю пенсионную систему страны. При этом, как объяснил депутат Сергей Калашников, такие взносы будут бесполезны для людей предпенсионного возраста.

Депутат Госдумы Сергей Миронов нашел причину падения доходов россиян. По его мнению, это происходит из-за «неадекватно низкого уровня МРОТ». Поэтому лидер партии «Справедливая Россия» предлагает поднять минимальную зарплату сначала до 25 тысяч рублей, а в будущем — до 60 тысяч рублей.

Несогласованные митинги в поддержку осужденного блогера Алексея Навального приведут к увеличению бюджетных расходов России в 2021 году. По прогнозам аналитиков Fitch, эти акции не представляют краткосрочных рисков для стабильности правительства РФ, но могут помешать достижению конституционного большинства на предстоящих выборах в Госдуму.

Россия в 2020 году экспортировала золота на общую сумму 18,535 млрд долларов. Это в 3,2 раза больше, чем в 2019 году, сообщили в Федеральной таможенной службе. Наибольший объем экспорта золота идет в Великобританию — 290 тонн на сумму 16,9 млрд долларов.

События в мире

Россия вышла на финальный этап строительства газопровода «Северный поток — 2». Как сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG, кораблю «Фортуна» осталось провести прокладку второй нитки газопровода протяженностью 148 километров. Большая часть труб будет пролегать в водах Дании, там проложат 120 километров труб. Еще 28 километров осталось дотянуть в немецких водах.

Власти Турции намерены вывести страну в топ-10 ведущих экономик мира. Такими планами поделился президент республики Тайип Эрдоган. «Турция в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых на сегодня в мире», — так турецкий лидер объяснил идею властей.

Прогнозы и мнения экспертов

После улучшения эпидситуации с коронавирусом туристические страны будут всеми способами привлекать российских путешественников. Это может быть как введение дотационных рейсов, различных акций, так и предложение оформить национальную визу, сообщил в беседе с URA.RU президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. При этом в полиции призывают россиян быть острожными при покупке туров: в сфере активизировались интернет-мошенники.

Главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев придумал, как снизить цены на бензин в России. Он советует властям восстанавливать вывозные таможенные пошлины на газ и нефть, а также быстро уменьшать налоги внутри страны.

В 2021 году доллар и евро могут ослабнуть, поэтому в ближайшее время лучше не вкладываться в эти валюты. Об этом сообщил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.