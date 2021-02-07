Губернатор соберет руководителей муниципалитетов — в ЕР начали предвыборную кампанию — Верховный суд отказал бывшему губернатору Дубровскому — областной прокурор отправлен в отставку — челябинцы не смогли вылететь из аэропорта из-за непогоды. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:
Глава области соберет руководителей районов
- Губернатор Алексей Текслер планирует провести совещание с новыми мэрами челябинских городов и руководителями районов. По словам источника, встреча состоится в резиденции губернатора.
Единороссы Магнитогорска начали предвыборную кампанию
- 5 февраля прошло первое заседание штаба по переизбранию в Госдуму действующего депутата Виталия Бахметьева. Его провел вице-губернатор области, первый замсекретаря политсовета региональной «Единой России» Анатолий Векшин.
Экс-губернатор проиграл суд в Москве
- Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу бывшего губернатора Бориса Дубровского по делу о картельном сговоре с дорожниками. Он обращался в суд с требованием признать незаконным решение Арбитражного суда Московского округа, отказавшего ему в реабилитации в споре с Федеральной антимонопольной службой.
Прокурора области отправили в отставку
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке прокурора области Виталия Лопина. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Причина отставки не уточняется.
Авиарейсы были отменены из-за непогоды
- Шесть рейсов из челябинского аэропорта были задержаны из-за плохой погоды. Граждане не смогли улететь в Санкт-Петербург, в Москву, Краснодар и в Минеральные Воды.
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