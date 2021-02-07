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Самое актуальное в Челябинской области на 8 февраля. Экс-губернатор проиграл суд, прокурор отправлен в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция движения За возрождение Урала. Челябинск, дубровский борис
Верховный суд РФ не удовлетворил иск бывшего губернатора Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор соберет руководителей муниципалитетов — в ЕР начали предвыборную кампанию — Верховный суд отказал бывшему губернатору Дубровскому — областной прокурор отправлен в отставку — челябинцы не смогли вылететь из аэропорта из-за непогоды. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:

Глава области соберет руководителей районов

  • Губернатор Алексей Текслер планирует провести совещание с новыми мэрами челябинских городов и руководителями районов. По словам источника, встреча состоится в резиденции губернатора.

Единороссы Магнитогорска начали предвыборную кампанию

  • 5 февраля прошло первое заседание штаба по переизбранию в Госдуму действующего депутата Виталия Бахметьева. Его провел вице-губернатор области, первый замсекретаря политсовета региональной «Единой России» Анатолий Векшин.

Экс-губернатор проиграл суд в Москве

  • Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу бывшего губернатора Бориса Дубровского по делу о картельном сговоре с дорожниками. Он обращался в суд с требованием признать незаконным решение Арбитражного суда Московского округа, отказавшего ему в реабилитации в споре с Федеральной антимонопольной службой.

Прокурора области отправили в отставку

  • Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке прокурора области Виталия Лопина. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Причина отставки не уточняется.

Авиарейсы были отменены из-за непогоды

  • Шесть рейсов из челябинского аэропорта были задержаны из-за плохой погоды. Граждане не смогли улететь в Санкт-Петербург, в Москву, Краснодар и в Минеральные Воды.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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