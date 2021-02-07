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Самое актуальное в Пермском крае на 8 февраля. Губернатор высказался о митингах, открываются рейсы в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Глава региона Дмитрий Махонин посетит город, который два года живет без руководителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор высказался о несанкционированных акциях и собрался в протестный город — в правительстве области готовятся отставки — коммунист будет бороться за кресло главы Пермского района — из пермского аэропорта можно будет вылететь Турцию — в Перми произошел выброс хлора. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:

Глава края посетит протестный город

  • Губернатор Дмитрий Махонин посетит мятежный Александровск, который почти два года живет без руководителя. Ситуацию, сложившуюся в территории, Махонин назвал «достаточно печальной».
  • Также глава региона высказался по поводу митингов в поддержку Алексея Навального, которые прошли в Перми 23 и 31 января. В частности, он отметил, что «незаконные массовые мероприятия не должны мешать жителям».
  • В то же время, в суды Перми начали поступать административные дела за организацию и участие в несанкционированных митингах. Начиная с 1 февраля, в инстанции поступил 35 документ.

В министерствах области готовятся отставки

  • Сотрудники министерств, которые были назначены при прежнем губернаторе Максиме Решетникове, могут покинуть свои посты. Об этом URA.RU рассказал источник в краевой администрации.

Кандидат из КПРФ будет бороться за кресло главы Пермского района

  • В конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Пермского района примет участие член крайкома КПРФ Виктор Слесаренко. Об этом он рассказал URA.RU.

В Перми произошел выброс опасного вещества

  • В Перми на одном из предприятий, расположенном в Кировском районе, произошел выброс хлора из-за разгерметизации оборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Из Перми можно будет вылететь в Турцию

  • Авиакомпания RoyalFlight, начиная с 26 февраля, будет выполнять рейсы в Турцию. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта «Пермь».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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