Глава региона Дмитрий Махонин посетит город, который два года живет без руководителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор высказался о несанкционированных акциях и собрался в протестный город — в правительстве области готовятся отставки — коммунист будет бороться за кресло главы Пермского района — из пермского аэропорта можно будет вылететь Турцию — в Перми произошел выброс хлора. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:

Глава края посетит протестный город

Губернатор Дмитрий Махонин посетит мятежный Александровск, который почти два года живет без руководителя. Ситуацию, сложившуюся в территории, Махонин назвал «достаточно печальной».

Также глава региона высказался по поводу митингов в поддержку Алексея Навального, которые прошли в Перми 23 и 31 января. В частности, он отметил, что «незаконные массовые мероприятия не должны мешать жителям».

В то же время, в суды Перми начали поступать административные дела за организацию и участие в несанкционированных митингах. Начиная с 1 февраля, в инстанции поступил 35 документ.

В министерствах области готовятся отставки

Сотрудники министерств, которые были назначены при прежнем губернаторе Максиме Решетникове, могут покинуть свои посты. Об этом URA.RU рассказал источник в краевой администрации.

Кандидат из КПРФ будет бороться за кресло главы Пермского района

В конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Пермского района примет участие член крайкома КПРФ Виктор Слесаренко. Об этом он рассказал URA.RU.

В Перми произошел выброс опасного вещества

В Перми на одном из предприятий, расположенном в Кировском районе, произошел выброс хлора из-за разгерметизации оборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Из Перми можно будет вылететь в Турцию

Авиакомпания RoyalFlight, начиная с 26 февраля, будет выполнять рейсы в Турцию. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта «Пермь».