На Ямале нашли упавшие части ракета-носителя «Союз-2» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Чиновники не прошли проверку губернатора — чиновница займет важный пост — найдены обломки ракета-носителя «Союз-2» — жителя Ямала осудили за побег из ковидного госпиталя. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:

Руководители двух районов не прошли губернаторскую проверку

Главы двух ямальских муниципалитетов не смогли пройти масштабную проверку, которую запустил глава региона Дмитрий Артюхов. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к правительству округа.

Чиновница из окружения губернатора займет новый пост

Глава аппарата губернатора Ирина Новоселова получит новые полномочия — она займет пост начальника проектного офиса Олега Клочкова, который занимается нацпроектами на Ямале.

Части ракета-носителя «Союз» нашли в тундре

В ямальской тундре обнаружили части упавшей ракета-носителя «Союз-2», которую запустили с космодрома «Плесецк» в ночь на 3 февраля. По сообщениям правительства Ямала, в результате падения фрагментов ракеты, никто не пострадал.

Суд наказал ямальца за побег из госпиталя

Полгода ограничения свободы получил Артур Сэротэтто, который сбежал из коронавирусного госпиталя в Лабытнанги. Об этом URA.RU рассказал адвокат мужчины Александр Попов.