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Самое актуальное в ЯНАО на 8 февраля. Найдены обломки ракеты, ямальца осудили за побег из госпиталя

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, спутник, запуск ракеты, ВМФ, космодром плесецк, ракета-носитель, глонасс-м, союз-21б, в небе
На Ямале нашли упавшие части ракета-носителя «Союз-2» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Чиновники не прошли проверку губернатора — чиновница займет важный пост — найдены обломки ракета-носителя «Союз-2» — жителя Ямала осудили за побег из ковидного госпиталя. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:

Руководители двух районов не прошли губернаторскую проверку

  • Главы двух ямальских муниципалитетов не смогли пройти масштабную проверку, которую запустил глава региона Дмитрий Артюхов. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к правительству округа.

Чиновница из окружения губернатора займет новый пост

Части ракета-носителя «Союз» нашли в тундре

  • В ямальской тундре обнаружили части упавшей ракета-носителя «Союз-2», которую запустили с космодрома «Плесецк» в ночь на 3 февраля. По сообщениям правительства Ямала, в результате падения фрагментов ракеты, никто не пострадал.

Суд наказал ямальца за побег из госпиталя

  • Полгода ограничения свободы получил Артур Сэротэтто, который сбежал из коронавирусного госпиталя в Лабытнанги. Об этом URA.RU рассказал адвокат мужчины Александр Попов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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