Фиксированная выплата для части пенсионеров вырастет на 1200 рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К закрытию торгов 5 февраля курс доллара снизился по отношению к российской валюте на 1,17% и составил 74,62 рубля. Евро подешевел лишь на 0,67%, приняв значение 89,72 рубля. Стоимость фьючерсов нефти марки WTI выросла на 0,87% до 56,56 доллара. Цена нефти Brent выросла до 59,37 доллара за баррель (+0,9%).

Ситуация в России

В Госдуме РФ предложили поощрять сотрудников центров занятости, которые помогают россиянам устроиться на работу. Депутаты считают, что это поможет решить проблемы на российском рынке труда.

Аналитики агентство «Рейтинг» заявили, что самый доступный в России бензин можно найти в ЯНАО, Москве и Чукотском автономном округе. Они посчитали, что жители этих регионов смогут купить на свою зарплату 1002 литра топлива марки АИ-90.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал, что некоторые россияне в феврале смогут получить повышенные пенсии. По его словам, фиксированная выплата для части пенсионеров вырастет на 1200 рублей в месяц.

Некоторые пожилые люди могут получить скидку 50% от стоимости коммунальных платежей. Пенсионеры, имеющие звание «Ветеран труда» смогут дополнительно получать по 508 рублей в месяц.

В пресс-службе Ростуризма назвали способ рассчитаться с туристами, чьи поездки в 2020 году были отменены. В ведомстве полагают, что справиться с задачей они смогут благодаря господдержке.

Ситуация в мире

Исследователи службы Конгресса США заявили, что американские санкции против РФ вредят стабильности доллара. Экономические ограничения могут подорвать экономику США, считают там.

Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за дела блогера Алексея Навального. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Президент США Джо Байден отказался снимать санкции с Ирана. При этом он подчеркнул, что не будет делать первый шаг для возобновления отношений между странами.

Прогнозы и мнения экспертов

Эксперты объяснили рост цен на бензин в России подорожанием нефти. Однако они подчеркнули, что в 2020 году бензин дорожал не так стремительно, как другие товары.

Экономисты Антон Любич и Никита Масленников считают, что в июле этого года вырастут цены на недвижимость. Они связали это окончанием действия льготной ипотеки под 6,5 процента.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко предположил, что курс доллара в феврале может принять значение от 73 до 78 рублей. Он связал это с ростом геополитических рисков США.