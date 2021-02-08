Дороги области закрыли для грузовиков и автобусов из-за погодных условий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Utair отменила все рейсы из Кургана до Москвы — школьники перешли на дистанционное обучение, а дороги закрыли для грузовиков из-за мороза — курганские предприниматели избавляются от компаний на сайте объявлений. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:

Все рейсы Utair до Москвы отменены

Авиакомпания Utair отменила до 31 марта полеты по маршруту Москва — Курган — Москва. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Кургана.

Пять школ перешли на дистанционное обучение из-за непогоды

В Кургане из-за неблагоприятных погодных условий до особого распоряжения отменили подвоз учеников пяти школ — они будут учиться в онлайн-формате. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе городской администрации.

Курганские дороги закрыли для грузовиков

Ограничение передвижения автобусов и грузовых автомобилей по дорогам области, которое было введено из-за непогоды, продлено до 14 часов 9 февраля. Об этом сообщили в правительстве региона.