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Самое актуальное в Курганской области на 9 февраля. Продлен запрет на передвижение по дорогам для большегрузов, отменены авиарейсы до Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган в снегу, растяжка, зима, метель, снег на дороге
Дороги области закрыли для грузовиков и автобусов из-за погодных условий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Utair отменила все рейсы из Кургана до Москвы — школьники перешли на дистанционное обучение, а дороги закрыли для грузовиков из-за мороза — курганские предприниматели избавляются от компаний на сайте объявлений. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:

Все рейсы Utair до Москвы отменены

Пять школ перешли на дистанционное обучение из-за непогоды

  • В Кургане из-за неблагоприятных погодных условий до особого распоряжения отменили подвоз учеников пяти школ — они будут учиться в онлайн-формате. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе городской администрации.

Курганские дороги закрыли для грузовиков

  • Ограничение передвижения автобусов и грузовых автомобилей по дорогам области, которое было введено из-за непогоды, продлено до 14 часов 9 февраля. Об этом сообщили в правительстве региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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