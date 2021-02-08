Тюменские предприятия общепита получили разрешение на работу в ночное время
Представитель президента встретился с губернатором — тюменским матерям повысили детские выплаты — часть ограничений отменена — предприниматель получил условный срок за мошенничество. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:
Полпред президента провел встречу с губернатором
- Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. На ней чиновники обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса и уровень безработицы в регионе.
Части тюменцев повысили выплаты
- В области увеличили размер единовременного пособия на детей, которые появились на свет с 1 февраля 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в Фонде социального страхования.
В регионе ослабили часть ограничений
- Власти региона отменили часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, разрешена ночная работа предприятий общепита.
Бизнесмен получил условный срок за крупное мошенничество
- Председатель сельхозкооператива из Ишимского района Валерий Ванюков получил условный срок за мошенничество с крупной суммой денег из бюджета региона. В 2017—2018 годах он присвоил себе более 1,1 млн рублей, которые были выделены предприятию в качестве субсидий.
Подписывайтесь на URA.RU в