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Самое актуальное в Тюменской области на 9 февраля. Полпред президента встретился с губернатором, общепит сможет работать ночью

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские предприятия общепита получили разрешение на работу в ночное время Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Представитель президента встретился с губернатором — тюменским матерям повысили детские выплаты — часть ограничений отменена — предприниматель получил условный срок за мошенничество. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:

Полпред президента провел встречу с губернатором

  • Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. На ней чиновники обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса и уровень безработицы в регионе.

Части тюменцев повысили выплаты

В регионе ослабили часть ограничений

  • Власти региона отменили часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, разрешена ночная работа предприятий общепита.

Бизнесмен получил условный срок за крупное мошенничество

  • Председатель сельхозкооператива из Ишимского района Валерий Ванюков получил условный срок за мошенничество с крупной суммой денег из бюджета региона. В 2017—2018 годах он присвоил себе более 1,1 млн рублей, которые были выделены предприятию в качестве субсидий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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