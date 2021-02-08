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Самое актуальное в ЯНАО на 9 февраля. Дороги в округе закрыты из-за сильного ветра, чиновников обвиняют во взяточничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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На дорогах округа усилены посты ДПС из-за ухудшения погодных условий Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Председатель гордумы Нового Уренгоя получила новый пост — рынок в Салехарде будут реконструировать москвичи — из-за метелей закрыты дороги на западе округа — чиновников обвиняют в коррупции. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:

Экс-председатель гордумы Нового Уренгоя назначили на новый пост

  • Бывший председатель городской думы Нового Уренгоя Марина Аввакумова официально назначена главой департамента образования. Должность оставалась вакантной с ноября прошлого года после ухода на повышение Михаила Терещенко.

Москвичи будут реконструировать рынок в Салехарде

На Ямале из-за непогоды закрыли дороги

  • Из-за сильного ветра и метели правительство округа закрыло движение по ключевым трассам и зимникам, а на дорогах дежурят наряды ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ямала. Власти призывают автомобилистов по возможности оставаться в населенных пунктах.

Чиновников будут судить за коррупцию

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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