На дорогах округа усилены посты ДПС из-за ухудшения погодных условий Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Председатель гордумы Нового Уренгоя получила новый пост — рынок в Салехарде будут реконструировать москвичи — из-за метелей закрыты дороги на западе округа — чиновников обвиняют в коррупции. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:

Экс-председатель гордумы Нового Уренгоя назначили на новый пост

Бывший председатель городской думы Нового Уренгоя Марина Аввакумова официально назначена главой департамента образования. Должность оставалась вакантной с ноября прошлого года после ухода на повышение Михаила Терещенко.

Москвичи будут реконструировать рынок в Салехарде

В Салехарде реконструируют крупнейший рынок. Разрабатывать концепцию торгового пространства будут при поддержке руководителей Даниловского рынка в Москве.

На Ямале из-за непогоды закрыли дороги

Из-за сильного ветра и метели правительство округа закрыло движение по ключевым трассам и зимникам, а на дорогах дежурят наряды ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ямала. Власти призывают автомобилистов по возможности оставаться в населенных пунктах.

Чиновников будут судить за коррупцию

В отношении замглавы администрации Пурпе и начальника одного из отделов возбуждены уголовные дела по факту коррупции. Их обвиняют в получении взятки от местного бизнесмена за получение подряда.