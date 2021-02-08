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Самое актуальное в Пермском крае на 9 февраля. Оппозиции усложнили участие в выборах, назван кандидат на должность прокурора края

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание работников ОАО Пермский мясокомбинат в поселке Майский, айтакова
На лидера пермских коммунистов Ксению Айтакову пытаются воздействовать два противоборствующих руководителя ячеек Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Для оппозиции придумали преграду на выборах в заксобрание — в ячейках пермских коммунистов произошел раскол — назван претендент на пост прокурора края — один из депутатов планирует стать главой Пермского района — сменился начальник таможни. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:

Выборы в заксобрание могут перенести из Александровска

  • Власти решили создать препятствие для участия в выборах 2021 года для протестных кандидатов и перенести окружную комиссию по выборам в заксобрание края из Александровска в Соликамск, куда несистемным кандидатам придется ехать около 90 км.

Пермские коммунисты не могут договориться перед выборами

  • Пермское отделение КПРФ раскололось из-за протестов и попытки захватить власть в партии перед сентябрьскими выборами. Два руководителя ячеек, которые враждебно настроенные друг к другу, объединились против первого секретаря крайкома партии Ксении Айтаковой.

В прокуратуре грядут перестановки

  • В ближайшее время прокурором региона станет Павел Бухтояров, кандидатуру которого предложил президент РФ Владимир Путин. По мнению политиков, от него ждут показательных отставок.
  • Ранее Павел Бухтояров занимал пост прокурора Кемеровской области.

Муниципальный депутат будет бороться за кресло главы Пермского района

В таможне сменился руководитель

  • Начальником Пермской таможни с 8 февраля назначен Дмитрий Макаров. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. Прежний начальник Сергей Пашкин оставил свой пост в декабре прошлого года.

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