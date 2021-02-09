Глава региона Вадим Шумков обратил внимание на низкое качество школьных обедов
Депутаты готовят вопросы к губернатору — глава региона недоволен качеством школьных обедов — набережную Тобола будут строить тюменцы — на полигоне ТБО обновили штаты. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:
Депутаты облдумы собирают вопросы для губернатора
- Депутаты областной думы готовят вопросы для главы региона Вадима Шумкова. Они зададут их на ежегодном отчете о деятельности регионального правительства.
Губернатор раскритиковал качество школьных обедов
- Глава региона Вадим Шумков заявил о поступающих жалобах на качество школьного питания. Тем, кто экономит на детях, губернатор пообещал неприятности и призвал чиновников внимательнее контролировать качество детского питания.
Запущена процедура объединения в одном из районов
- Власти Каргапольского района запустили процедуру объединения всех поселений в муниципальный округ. Общественные обсуждения назначены на 10 марта. Такое решение районной думы опубликовано на сайте администрации муниципалитета.
Тюменцы будут строить набережную
- Тюменская компания будет строить набережную реки Тобол в Кургане. Организация стала исполнителем контракта, так как единственная подала заявку на участие в аукционе. Цена договора — около 24 млн рублей.
На скандальном полигоне ТБО произошла ротация кадров
- На предприятии «Шуховский полигон», которое принадлежит администрации Кургана, в 2020 году уволили 26 человек, но позже приняли на работу 32 человека. В мэрии назвали это обновлением коллектива
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