09 февраля 2021
08 февраля 2021

Самое актуальное в Курганской области на 10 февраля. Губернатор раскритиковал школьные обеды, в Каргапольском районе запустили муниципальную реформу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, шумков вадим
Глава региона Вадим Шумков обратил внимание на низкое качество школьных обедов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты готовят вопросы к губернатору — глава региона недоволен качеством школьных обедов — набережную Тобола будут строить тюменцы — на полигоне ТБО обновили штаты. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:

Депутаты облдумы собирают вопросы для губернатора

  • Депутаты областной думы готовят вопросы для главы региона Вадима Шумкова. Они зададут их на ежегодном отчете о деятельности регионального правительства.

Губернатор раскритиковал качество школьных обедов

  • Глава региона Вадим Шумков заявил о поступающих жалобах на качество школьного питания. Тем, кто экономит на детях, губернатор пообещал неприятности и призвал чиновников внимательнее контролировать качество детского питания.

Запущена процедура объединения в одном из районов

  • Власти Каргапольского района запустили процедуру объединения всех поселений в муниципальный округ. Общественные обсуждения назначены на 10 марта. Такое решение районной думы опубликовано на сайте администрации муниципалитета.

Тюменцы будут строить набережную

  • Тюменская компания будет строить набережную реки Тобол в Кургане. Организация стала исполнителем контракта, так как единственная подала заявку на участие в аукционе. Цена договора — около 24 млн рублей.

На скандальном полигоне ТБО произошла ротация кадров

  • На предприятии «Шуховский полигон», которое принадлежит администрации Кургана, в 2020 году уволили 26 человек, но позже приняли на работу 32 человека. В мэрии назвали это обновлением коллектива

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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