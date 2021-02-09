09 февраля 2021
08 февраля 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 10 февраля. Зарплаты чиновников выросли больше всех, тюменский бармен стал лучшим в стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Июнь. Тюмень, крупин алексей
Депутат облдумы Алексей Крупин не войдет в новый состав парламента Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Два парламентария завершат свою политическую деятельность — зарплаты чиновников выросли быстрее всего — тюменцев проверяют из-за Навального — тюменский бармен стал лучшим в России. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:

Депутаты-старожилы не войдут в состав парламента

  • Депутаты облдумы Александр Крупин и Юрий Конев от «Единой России» не войдут в новый состав регионального парламента, выборы в который намечены на 19 сентября 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

Зарплаты чиновников выросли больше всех

  • В 2020 году в регионе самый резкий рост показали предлагаемые зарплаты госслужащих. Оклады этой сферы, в среднем выросли на 11 тысяч рублей. Такие данные на итоговой пресс-конференции озвучили специалисты компании HeadHunter.

Тюменцев проверяют из-за подписки на Навального

  • К жительнице Тюмени пришел участковый чтобы взять объяснения в связи с ее активностью в интернете. Об этом URA.RU рассказала сама девушка. По ее словам, силовики составили некий список тех, кто как-либо относится к несогласованным акциям в поддержку Алексея Навального и «проверяют всех без разбора».

Тюменский бармен стал лучшим в России

  • Лучшим бартендером России стал тюменец Максим Ягольник из бара «Молодость». Награждение прошло на форуме лидеров фуд-индустрии в Москве 8 февраля. Максим Ягольник впервые был номинирован и сразу стал победителем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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