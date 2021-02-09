Депутат облдумы Алексей Крупин не войдет в новый состав парламента
Два парламентария завершат свою политическую деятельность — зарплаты чиновников выросли быстрее всего — тюменцев проверяют из-за Навального — тюменский бармен стал лучшим в России. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:
Депутаты-старожилы не войдут в состав парламента
- Депутаты облдумы Александр Крупин и Юрий Конев от «Единой России» не войдут в новый состав регионального парламента, выборы в который намечены на 19 сентября 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.
Зарплаты чиновников выросли больше всех
- В 2020 году в регионе самый резкий рост показали предлагаемые зарплаты госслужащих. Оклады этой сферы, в среднем выросли на 11 тысяч рублей. Такие данные на итоговой пресс-конференции озвучили специалисты компании HeadHunter.
Тюменцев проверяют из-за подписки на Навального
- К жительнице Тюмени пришел участковый чтобы взять объяснения в связи с ее активностью в интернете. Об этом URA.RU рассказала сама девушка. По ее словам, силовики составили некий список тех, кто как-либо относится к несогласованным акциям в поддержку Алексея Навального и «проверяют всех без разбора».
Тюменский бармен стал лучшим в России
- Лучшим бартендером России стал тюменец Максим Ягольник из бара «Молодость». Награждение прошло на форуме лидеров фуд-индустрии в Москве 8 февраля. Максим Ягольник впервые был номинирован и сразу стал победителем.
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