Дороги Салехарда признаны опасными для передвижения
Поселения Красноселькупского района объединят — в Новом Уренгое произойдет слияние госучреждений — в Салехарде дороги признаны опасными — в Губкинском жители пожаловались на капремонт. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:
Депутаты поддержали объединение одного из районов Ямала
- В администрации Красноселькупского района 9 февраля прошло заседание думы, в ходе которого депутаты поддержали инициативу создания единого муниципального округа, куда войдут все поселения района.
В Новом Уренгое пройдет слияние госучреждений
- В Новом Уренгое готовится реорганизация подведомственных учреждений мэрии. В частности будут объединены учреждения соцблока, которые дублируют функции. Предполагается, что такая реформа потом коснется всех муниципалитетов Ямала. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к мэрии города.
Салехардские дороги признаны опасными
- Общественники Салехарда совместно с сотрудниками ГИБДД проверили состояние улиц города. По результатам рейда, было определено, что снежный накат на тротуарах превышает допустимый, а дороги опасны для автомобилистов.
Жители Губкинского пожаловались на некачественный капремонт
- В двух домах Губкинского после капремонта появились плесень, неприятный запах и стало холодно. Жалобы жителей дошли до мэра города Андрея Гаранина.
Сотрудника мэрии Нового Уренгоя оштрафовали
- Мэрия Нового Уренгоя сорвала сроки оплаты по контрактам перед своими подрядчиками на сумму 6,7 млн рублей за поставку техники. Против ответственного чиновника возбуждено административное дело, и он оштрафован на 30 тысяч рублей.
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