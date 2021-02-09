09 февраля 2021
08 февраля 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 10 февраля. Дороги Салехарда признаны опасными, один из районов ждет муниципальная реформа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег в Салехарде, 8 апреля 2015, бездорожье, снег на дороге, лужи на дорогах
Дороги Салехарда признаны опасными для передвижения Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Поселения Красноселькупского района объединят — в Новом Уренгое произойдет слияние госучреждений — в Салехарде дороги признаны опасными — в Губкинском жители пожаловались на капремонт. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:

Депутаты поддержали объединение одного из районов Ямала

  • В администрации Красноселькупского района 9 февраля прошло заседание думы, в ходе которого депутаты поддержали инициативу создания единого муниципального округа, куда войдут все поселения района.

В Новом Уренгое пройдет слияние госучреждений

  • В Новом Уренгое готовится реорганизация подведомственных учреждений мэрии. В частности будут объединены учреждения соцблока, которые дублируют функции. Предполагается, что такая реформа потом коснется всех муниципалитетов Ямала. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к мэрии города.

Салехардские дороги признаны опасными

  • Общественники Салехарда совместно с сотрудниками ГИБДД проверили состояние улиц города. По результатам рейда, было определено, что снежный накат на тротуарах превышает допустимый, а дороги опасны для автомобилистов.

Жители Губкинского пожаловались на некачественный капремонт

  • В двух домах Губкинского после капремонта появились плесень, неприятный запах и стало холодно. Жалобы жителей дошли до мэра города Андрея Гаранина.

Сотрудника мэрии Нового Уренгоя оштрафовали

  • Мэрия Нового Уренгоя сорвала сроки оплаты по контрактам перед своими подрядчиками на сумму 6,7 млн рублей за поставку техники. Против ответственного чиновника возбуждено административное дело, и он оштрафован на 30 тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...