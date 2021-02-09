09 февраля 2021
08 февраля 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 10 февраля. Махонин планирует идти на второй срок, важную больницу начнут строить во втором квартале

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Глава края Дмитрий Махонин не исключает, что пойдет на второй губернаторский срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор может пойти на второй срок — лидер КПРФ пойдет в Заксобрание — педагогам не выплатили за классное руководство — пассажиры жалуются на некорректную работу валидаторов. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:

Глава края планирует баллотироваться на второй срок

  • Губернатор Дмитрий Махонин планирует принять участие в новых выборах главы региона, которые пройдут в 2025 году. По словам Махонина, его выдвижение будет зависеть от того, насколько успешно он проведет первый срок.

Бывшая кандидат в губернаторы пойдет в Заксобрание

  • Экс-кандидат в губернаторы, первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова планирует стать депутатом законодательного собрания. Об этом она рассказала URA.RU, пояснив, что возглавит партийный список.

Педагоги жалуются, что им не платят за классное руководство

  • Учителям школы-интерната из Ножовки несколько месяцев не доплачивали за классное руководство. Школьное руководство сделало частью зарплаты, которая не увеличилась. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Новые пермские валидаторы не принимают карты некоторых банков

  • Новые валидаторы, работающие в тестовом режиме в общественном транспорте Перми, не принимают к оплате карты ряда банков. Об этом рассказала жительница одна из пассажирок, и подтвердили в городской администрации.

Инфекционную больницу начнут строить во втором квартале 2021 года

  • Строительство инфекционной больницы в Перми начнется во втором квартале этого года. За основу взят проект казанской Республиканской больницы. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

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