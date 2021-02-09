Губернатор может пойти на второй срок — лидер КПРФ пойдет в Заксобрание — педагогам не выплатили за классное руководство — пассажиры жалуются на некорректную работу валидаторов. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:
Глава края планирует баллотироваться на второй срок
- Губернатор Дмитрий Махонин планирует принять участие в новых выборах главы региона, которые пройдут в 2025 году. По словам Махонина, его выдвижение будет зависеть от того, насколько успешно он проведет первый срок.
Бывшая кандидат в губернаторы пойдет в Заксобрание
- Экс-кандидат в губернаторы, первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова планирует стать депутатом законодательного собрания. Об этом она рассказала URA.RU, пояснив, что возглавит партийный список.
Педагоги жалуются, что им не платят за классное руководство
- Учителям школы-интерната из Ножовки несколько месяцев не доплачивали за классное руководство. Школьное руководство сделало частью зарплаты, которая не увеличилась. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Новые пермские валидаторы не принимают карты некоторых банков
- Новые валидаторы, работающие в тестовом режиме в общественном транспорте Перми, не принимают к оплате карты ряда банков. Об этом рассказала жительница одна из пассажирок, и подтвердили в городской администрации.
Инфекционную больницу начнут строить во втором квартале 2021 года
- Строительство инфекционной больницы в Перми начнется во втором квартале этого года. За основу взят проект казанской Республиканской больницы. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.
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