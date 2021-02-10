10 февраля 2021
09 февраля 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 11 февраля. Прокуратура накажет магазины за превышение цен, мэрия открыла ритуальный бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое мероприятие после ЧМ на стадионе
Бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев записал видеообращение к 12-летнему мальчику из Нового Уренгоя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ямальский район ждет муниципальная реформа — прокуратура выявила незаконное повышение цен — в Новом Уренгое ритуальные услуги будет предоставлять государство — Акинфеев исполнил желание ямальского мальчика. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:

Поселения Ямальского района объединят

Прокуратура выявила незаконное завышение цен на продукты

Мэрия Нового Уренгоя открыла ритуальный бизнес

  • Власти Нового Уренгоя создали муниципальную службу по вопросам похоронного дела. Это произошло после вмешательства прокуратуры. Раньше в городе работали только частные организации ритуальных услуг.

Известный футболист Игорь Акинфеев исполнил мечту ямальского мальчика

  • Капитан футбольного клуба ЦСКА, экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев исполнил желание 12-летнего жителя Нового Уренгоя Адама Гедутова. Акинфеев переслал мальчику видеосообщение с теплыми пожеланиями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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