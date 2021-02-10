Бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев записал видеообращение к 12-летнему мальчику из Нового Уренгоя
Ямальский район ждет муниципальная реформа — прокуратура выявила незаконное повышение цен — в Новом Уренгое ритуальные услуги будет предоставлять государство — Акинфеев исполнил желание ямальского мальчика. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:
Поселения Ямальского района объединят
- Все шесть поселений Ямальского района будут объединены в единый муниципальный округ. С такой инициативой выступили депутаты райцентра — села Яр-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Прокуратура выявила незаконное завышение цен на продукты
- Продуктовые магазины Салехарда завысили цены на продукты первой необходимости. Прокуратурой установлен факт почти трехкратного завышения цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи в некоторых торговых сетях города.
Мэрия Нового Уренгоя открыла ритуальный бизнес
- Власти Нового Уренгоя создали муниципальную службу по вопросам похоронного дела. Это произошло после вмешательства прокуратуры. Раньше в городе работали только частные организации ритуальных услуг.
Известный футболист Игорь Акинфеев исполнил мечту ямальского мальчика
- Капитан футбольного клуба ЦСКА, экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев исполнил желание 12-летнего жителя Нового Уренгоя Адама Гедутова. Акинфеев переслал мальчику видеосообщение с теплыми пожеланиями.
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