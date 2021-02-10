10 февраля 2021
09 февраля 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 11 февраля. Мэр предложил утеплять дома, Москва согласовала кандидатуру прокурора

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Пермская городская дума 6 созыва депутаты Пермь, агишева надежда
Депутат гордумы Перми от партии «Яблоко» Надежда Агишева решила не баллотироваться на новый срок от этого политобъединения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Москва согласовала кандидатуру нового краевого прокурора — депутат от «Яблока» не будет баллотироваться от этой партии — министр образования призвала не водить детей в школы — глава Березников дал советы горожанам — бывший зампредседателя правительства края может получить условный срок. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:

Совфед согласовал кандидатуру нового пермского прокурора

  • Профильные комитеты Совета Федерации одобрили кандидатуру Павла Бухтоярова на должность краевого прокурора. Документ направлен на подпись президенту России, который ранее предлагал кандидатуру Бухтоярова на этот пост.

Депутат от «Яблока» не намерена избираться от этой партии

  • Депутат Пермской гордумы от партии «Яблоко» Надежда Агишева не собирается участвовать в сентябрьских выборах от этого объединения. Она объяснила свое решение отсутствием прозрачных механизмов при выдвижении в региональных отделениях.

Глава Минобразования края призвала не водить детей в школу

Мэр Березников призвал горожан утеплять дома

На процессе по делу экс-чиновника Кокшарова начались прения сторон

  • Бывшему вице-премьеру краевого правительства Роману Кокшарову, который обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий, предложили дать условный срок. Такую позицию озвучила сторона гособвинения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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