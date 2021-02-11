Российский президент Владимир Путин собирается поставить «Спутник V» в конце лета или начале осени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 февраля, — 433-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 349-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано уже более 108 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,3 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27,9 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,6 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (4 млн).

Вакцина и лекарство

Присутствие в рационе перца может помочь организму восстановиться после COVID-19, говорит фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик. Есть лучше всего красный, черный или длинный перец. Частота употребления специи зависит от индивидуальных особенностей организма.

Российский президент Владимир Путин заявил, что планирует привиться «Спутником V» в конце лета или начале осени. Он объяснил, что у него очень плотный рабочий график, и ему предстоит множество поездок, прежде чем он сможет поставить прививку.

Коронавирус в России и в мире

За последние сутки в России обнаружено 15 038 зараженных коронавирусом. Количество больных не снизилось впервые за неделю, а наоборот — вновь начало увеличиваться, сообщает российский оперштаб по борьбе с коронавирусом. Выздоровело 21 961 человек, умерло 553 пациента.

Каждый из 40 тысяч найденных штаммов коронавирусной инфекции является уникальным, заявила представитель Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. При этом эксперт считает, что не каждый вариант получает распространение. По ее словам, существует семь основных категорий мутаций, и только эти группы распространяются по всему миру.

Что говорят врачи и ученые

Рост смертности в России обусловлен не коронавирусом, а отсутствием лечения других болезней, заявил телеведущий и врач Александр Мясников. «Сегодня по всему миру на одного умершего по ковиду приходятся двое, умерших от того, что все силы были брошены на борьбу с COVID-19», — отметил эксперт.

Решения об отмены масочного режима в двух регионах РФ было принято после мониторинга эпидемиологической ситуации, объяснил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «В Чечне и в Удмуртии власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки», — отметил он. Однако врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что отменять масочный режим в целом по России нужно не раньше мая этого года.

Женщины чаще жалуются на потерю обоняния , головные боли, заложенность носа и боли в горле при коронавирусе, чем мужчины. Об этом сообщила доктор медицинских наук, представитель Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.