Тюменский бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло заявила о массовом закрытии компаний в регионе
Руководитель управления ТКТО переедет в Москву — члены ЛДПР проигнорировали выборы члена ЦИК РФ — введены штрафы за покупку алкоголя несовершеннолетним — бизнес в регионе сократился более чем вдвое. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:
Известный медиаменеджер покидает Тюмень
- Руководитель управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Тюменского концертно-театрального объединения Александр Пересторонин нашел новую работу в Москве. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам инсайдера, Пересторонин будет заниматься предстоящими выборами.
Либерал-демократы отказались голосовать за кандидата в члены ЦИК РФ
- Фракция ЛДПР в облдуме отказалась голосовать за кандидата в ЦИК РФ, предложенного региональным избиркомом. Инцидент произошел на заседании облдумы, которое проходило 11 февраля. Ранее депутатам было предложено поддержать кандидатуру главы Орловского облизбиркома Людмилы Маркиной.
Тюменцам грозит новый штраф
- Взрослых тюменцев, покупающий алкоголь для несовершеннолетних, будут штрафовать от 500 до 1 000 рублей. Такое решение приняли депутаты областной думы на заседании регионального парламента 11 февраля.
В регионе массово закрывается бизнес
- Более 5800 предприятий закрылись в области за 2020 год. Такие данные на заседании облдумы 11 февраля озвучила региональный бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло. В 2019 году это число сократилось лишь на 2 458 субъектов.
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