Рубль отыгрывает позиции по отношению к мировым валютам. Доллар торгуется по 73,6 рубля (- 0,34), евро — 89,36 рубля (- 0,23).
Согласно февральскому отчету ОПЕК,
Ситуация в России
Члены совета директоров Центробанка озвучат 12 февраля ключевую ставку. По мнению экономистов,
В Госдуме рассмотрят законопроект, согласно которому студенты смогут получить перерасчет стоимости обучения, если были вынуждены перейти на дистанционный формат. Депутаты считают, что в это время качество образования снизилось.
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил за то, чтобы страховые пенсии умерших россиян передавали их близким родственникам. В 2019 году Госдума отклонила аналогичное предложение.
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о минимальном гарантированном доходе должников. Документ должен защитить граждан от полного изъятия личных средств в счет погашения долгов вне зависимости от объема обязательств.
Исправить ситуацию с бедностью в России могла бы программа минимального гарантированного дохода, заявил постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн. Он посчитал, что на данный момент страна расходует порядка 3,2% ВВП на социальные пособия.
В Госдуме поддержали правительственный законопроект, позволяющий освобождать от ответственности представителей власти за коррупционные нарушения, совершенные «по вынуждающим обстоятельствам». К ним отнесли стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты и прочее.
Ситуация в мире
Стоимость биткоина обновила
Политкоординатор миссии США при ООН Родни Хантер заявил, что американские санкции против России останутся в силе пока Москва не изменит свою позицию по Донбассу и Крыму. Также от Москвы требуется соблюсти все Минские договоренности.
Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности сообщил, что выступит с конкретными предложениями по вводу санкций в отношении РФ. Чтобы ограничения воплотили в жизнь, потребуется единогласная поддержка участников заседания Совета глав МИД ЕС.
Международная система платежей PayPal собирается внедрить ряд новых продуктов. В частности, речь идет о торговле акциями, оплате счетов и обналичивании чеков.
В США прогнозируют
Мнения экспертов
Председатель коллегии адвокатов Ольга Сулим считает, что если безработные россияне будут получать пособие на уровне среднего заработка в России, они не захотят искать работу. Также эта мера может спровоцировать рост «черных» зарплат».
Повышение лимита на переводы денег из банка в банк до 150 тысяч рублей усилит контроль за доходами россиян, а также выведет из тени участников нелегального рынка, считает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Директор института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев добавил, что инициатива Центробанка поможет индивидуальным предпринимателем среднего класса.
Гендиректор корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко считает, что программу льготной ипотеки нужно оставить в городах, где цены на жилье не сильно выросли и остался спрос. По его мнению, сейчас от нее больше выигрывают застройщики и банки.
По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, дополнительная смертность в 2020—2021 годах и потеря рабочих дней в результате временной нетрудоспособности больных коронавирусом
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