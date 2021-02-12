Самое важное в России и в мире на 12 февраля. РФ может разорвать отношения с ЕС, возобновился суд над Навальным, экс-главе ПФР нашли новую должность

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможных разрывах отношений между Россией и Евросоюзом Фото: Владимир Андреев

Россия может разорвать отношения с Евросоюзом — в Москве возобновился процесс по делу Навального — Украина признает нарушения перемирия на Донбассе — экс-главе ПФР нашли новую должность — Центробанк не будет снижать ставку — из «Яндекса» утекли данные пользователей. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 12 февраля — в обзоре URA.RU:

Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом

  • Отношения с Европейским союзом в случае принятия санкций в отношении российских секторов экономики — будут прекращены. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
  • Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СМИ исказили слова Лаврова об отношениях с Евросоюзом. Россия хочет развивать их, а не прекращать.
  • В тоже время члены Евросоюза ведут разработку возможных новых санкций против России.

Процесс по делу Навального возобновился

Украина признала нарушение перемирия на Донбассе

  • Вооруженные силы Украины и военные Донбасса нарушают режим прекращения огня. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
  • По словам экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, самопровозглашенные республики не смогут сдерживать атаки украинских военных больше двух дней.

Экс-глава ПФР может уйти в РЖД

  • Бывший руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин, может перейти в госкомпанию «Российские железные дороги»;
  • в то же время, на должность главы ПФР был назначен экс-глава Фонда соцстрахования Андрей Кигим. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Центробанк не будет снижать ставку

В России введут новые правила расчета выплат на детей

  • Минтруда РФ может включить студентов очных отделений российских вузов младше 23 лет в состав семьи при определении среднедушевого дохода. Исходя из этого дохода будет рассчитываться размер пособий на детей.

Власти нашли способ повысить уровень жизни россиян

  • Чтобы увеличить благосостояние россиян, власти РФ должны минимизировать последствия мирового экономического кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пароли от почты «Яндекса» были украдены

  • Служба безопасности «Яндекса» заявила об утечке почти 5 000 паролей от электронных почтовых ящиков в результате действий одного из сотрудников.

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