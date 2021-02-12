Россия может разорвать отношения с Евросоюзом — в Москве возобновился процесс по делу Навального — Украина признает нарушения перемирия на Донбассе — экс-главе ПФР нашли новую должность — Центробанк не будет снижать ставку — из «Яндекса» утекли данные пользователей. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 12 февраля — в обзоре URA.RU:
Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом
- Отношения с Европейским союзом в случае принятия санкций в отношении российских секторов экономики — будут прекращены. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
- Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СМИ исказили слова Лаврова об отношениях с Евросоюзом. Россия хочет развивать их, а не прекращать.
- В тоже время члены Евросоюза ведут разработку возможных новых санкций против России.
Процесс по делу Навального возобновился
- В Бабушкинском суде Москвы 12 февраля возобновилось заседание по делу о клевете, в которой обвиняют Алексея Навального.
- Ветеран Игнат Артеменко отказался участвовать в судебном процессе. Об этом он сообщил в ходатайстве, приобщенном к делу.
- В ходе судебного процесса сторона защиты Навального требовала заменить судью. Однако судья Вера Акимова отклонила это ходатайство.
- Ранее адвокаты Навального обжаловали решение Симоновского суда о замене для него условного срока на реальный по делу «Ив Роше».
Украина признала нарушение перемирия на Донбассе
- Вооруженные силы Украины и военные Донбасса нарушают режим прекращения огня. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
- По словам экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, самопровозглашенные республики не смогут сдерживать атаки украинских военных больше двух дней.
Экс-глава ПФР может уйти в РЖД
- Бывший руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин, может перейти в госкомпанию «Российские железные дороги»;
- в то же время, на должность главы ПФР был назначен экс-глава Фонда соцстрахования Андрей Кигим. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Центробанк не будет снижать ставку
- Из-за рисков ускорения инфляции, в ближайшее время ключевая ставка Центробанка РФ не будет снижаться. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
- Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.
В России введут новые правила расчета выплат на детей
- Минтруда РФ может включить студентов очных отделений российских вузов младше 23 лет в состав семьи при определении среднедушевого дохода. Исходя из этого дохода будет рассчитываться размер пособий на детей.
Власти нашли способ повысить уровень жизни россиян
- Чтобы увеличить благосостояние россиян, власти РФ должны минимизировать последствия мирового экономического кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пароли от почты «Яндекса» были украдены
- Служба безопасности «Яндекса» заявила об утечке почти 5 000 паролей от электронных почтовых ящиков в результате действий одного из сотрудников.
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