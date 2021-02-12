Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможных разрывах отношений между Россией и Евросоюзом Фото: Владимир Андреев

Россия может разорвать отношения с Евросоюзом — в Москве возобновился процесс по делу Навального — Украина признает нарушения перемирия на Донбассе — экс-главе ПФР нашли новую должность — Центробанк не будет снижать ставку — из «Яндекса» утекли данные пользователей. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 12 февраля — в обзоре URA.RU:

Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом

Отношения с Европейским союзом в случае принятия санкций в отношении российских секторов экономики — будут прекращены. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СМИ исказили слова Лаврова об отношениях с Евросоюзом. Россия хочет развивать их, а не прекращать.

В тоже время члены Евросоюза ведут разработку возможных новых санкций против России.

Процесс по делу Навального возобновился

В Бабушкинском суде Москвы 12 февраля возобновилось заседание по делу о клевете, в которой обвиняют Алексея Навального.

Ветеран Игнат Артеменко отказался участвовать в судебном процессе. Об этом он сообщил в ходатайстве, приобщенном к делу.

В ходе судебного процесса сторона защиты Навального требовала заменить судью. Однако судья Вера Акимова отклонила это ходатайство.

Ранее адвокаты Навального обжаловали решение Симоновского суда о замене для него условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Украина признала нарушение перемирия на Донбассе

Вооруженные силы Украины и военные Донбасса нарушают режим прекращения огня. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По словам экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, самопровозглашенные республики не смогут сдерживать атаки украинских военных больше двух дней.

Экс-глава ПФР может уйти в РЖД

Бывший руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин, может перейти в госкомпанию «Российские железные дороги»;

в то же время, на должность главы ПФР был назначен экс-глава Фонда соцстрахования Андрей Кигим. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Центробанк не будет снижать ставку

Из-за рисков ускорения инфляции, в ближайшее время ключевая ставка Центробанка РФ не будет снижаться. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

В России введут новые правила расчета выплат на детей

Минтруда РФ может включить студентов очных отделений российских вузов младше 23 лет в состав семьи при определении среднедушевого дохода. Исходя из этого дохода будет рассчитываться размер пособий на детей.

Власти нашли способ повысить уровень жизни россиян

Чтобы увеличить благосостояние россиян, власти РФ должны минимизировать последствия мирового экономического кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пароли от почты «Яндекса» были украдены

Служба безопасности «Яндекса» заявила об утечке почти 5 000 паролей от электронных почтовых ящиков в результате действий одного из сотрудников.