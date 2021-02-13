Ученые нашли новое смертельное последствие коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 февраля, — 435-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 351-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано почти 109 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,3 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (28 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,7 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (4 млн).

Вакцина и лекарство

Люди, привившиеся от коронавируса, могут стать бессимптомными носителями инфекции. В связи с этим эксперты призывают продолжать носить маски. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался о вакцинации президента России Владимира Путина. По его словам, глава государства может не сообщать о прививке, потому что его иммунный статус является государственной тайной.

Разработкой вакцин от всех штаммов COVID занимаются сразу две команды ученых в Великобритании. На рынке подобные препараты могут появиться уже в 2021 году. Тем временем оксфордские эксперты планируют исследовать препарат на детях до 17 лет.

Врачи признали популярное лекарство от коронавируса — гидроксихлорохин — бесполезным. Кроме этого, эксперты заявили, что организму может навредить употребление витамина С и цинка во время COVID.

Коронавирус в России и в мире

За прошедшие сутки в России выявлено 14 861 новых случаев COVID. Эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. В связи с этим ожидается, что туристический сезон в Крыму начнется без вспышек. Однако некоторые эксперты допускают, что очередной подъем заболеваемости в стране начнется с весенним потеплением.

ВОЗ фиксирует повторные заражения новыми штаммами коронавируса. Второй раз болеют даже пациенты, имеющие антитела в крови. США обеспокоены первоначальными выводами о происхождении COVID. Американцы требуют, чтобы доклад был независимым, а выводы экспертов — свободными от вмешательства со стороны китайского правительства.

Что говорят врачи и ученые

Врачи заметили, что у россиян, заражавшихся коронавирусом в разное время года, наблюдались отличительные симптомы проявления болезни. Также ученые открыли новое смертельное последствие инфекции. При заражении в мозг не поступает достаточное количество кислорода. Более того, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что COVID вызывает у некоторых зараженных такую же симптоматику, как и энцефалит. Вирус убивает клетки головного мозга.

Врач и телеведущий Александр Мясников предрек человечеству пандемию вируса гораздо опаснее COVID.Чтобы спастись, человечеству нужно успеть разработать лекарство. Однако неизвестно, сколько времени есть в запасе.