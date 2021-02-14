В некоторых городах России день всех влюбленных начали отмечать еще до 14 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU

На Дальнем Востоке и в Сибири жители массово празднуют День святого Валентина. В некоторых городах отмечать День влюбленных начали еще накануне. В регионах организовываются различные массовые мероприятия. URA.RU собрало самые яркие акции, которые прошли в восточной части России.

В Новосибирске начали отмечать День влюбленных еще 13 февраля. Там каждый желающий может принять участие в фестивале «Иглу-2021». Город эскимосов строят на берегу Обского водохранилища, его обещают сохранить до весны, пишет портал «Ты молод».

В Тыве в честь 14 февраля пройдет целый марафон онлайн-концертов и спектаклей от заслуженных артистов региона. Например, Тувинский государственный театр кукол в 20:00 покажут видеоспектакль «Перо черного грифа», по мотивам произведения Кужугета Шойгу — отца министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом представители театра сообщили в своей группе во «ВКонтакте».

В Чите местные жители могут признаться в любви на глазах у всего города, сообщает «Забайкальский рабочий». В честь Дня святого Валентина там установили открытый микрофон на центральной площади столицы Забайкальского края.

В Томске Музей истории подготовил специальную акцию к празднику. При записи на «Романтическую регистрацию» каждая влюбленная пара получит возможность приобрети один билет на двоих.

В Благовещенске волонтеры корпуса добровольцев поздравили жителей города с Днем всех влюбленных и раздали им валентинки. А на льду реки Зея появилась большая снежная валентинка.

В Южно-Сахалинске в честь 14 февраля 30 влюбленных пар приняли участие во встречной эстафете на беговых лыжах. Стартовали девушки, а финишировали парни. Три пары, занявшие призовые места, получили кубки, медали и ценные призы, говорится в паблике «Южно-Сахалинск: город как на ладони» в «Одноклассниках».

Жители Красноярска могут сделать романтическое фото с любимым человеком у арт-обьекта «Сердце Ярыгинской набережной». Там с 12 до 18 часов будут работать фотографы-волонтеры, пишет газета «Наш Красноярский край».

Молодогвардцейцы Петропавловска-Камчатского создали фотозону на катке к 14 февраля. Отдыхающие могут сфотографироваться с украшенной скамейкой.