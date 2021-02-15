Экс-главу Марий Эл признали виновным в получении крупной взятки

Леонида Маркелова признали виновным в получении взятки размером в 235 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд признал бывшего руководителя республики Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Обвинительный приговор вынесли 15 февраля в Нижегородском районном суде, сообщают СМИ.

«Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника», — приводит ТАСС заявление судьи. Экс-глава Марий Эл, по мнению суда, получил 235 миллионов рублей от учредителя предприятия за покровительство при получении государственной поддержки, уточняет RT.

Также Маркелова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело по этим эпизодам было заведено еще в 2018 году, напоминает телеканал 360. Экс-глава Марий Эл не признал вину. У него конфисковали торговый центр, 16 машин и золотые слитки, а также другое имущество. Общая стоимость конфискованного — 2,2 миллиарда рублей.

Фигурантом дела стала также бывшая министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева. Кроме того, следствие установило, что посредником при передаче средств выступила руководитель телеканала «Регион 12» Наталья Кожанова. Прокурор попросил дать Маркелову 17 лет лишения свободы, а женщинам — по 10 и 4,5 лет соответственно.

Маркелов руководил республикой Марий Эл с 2001 по 2017 год. Его освободили от должности 6 апреля 2017 года по указу президента России, а арестовали уже 14 апреля.