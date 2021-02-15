По мнению Кремля, несанкционированные акции 14 февраля прошли без нарушений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

От URA.RU требуют компенсацию в 15 миллионов — власти Германии ответили на вопрос о яде на вещах Навального — акция 14 февраля прошла без нарушений — Путин высказался о Курильских островах — новый глава ПФР будет объединять три ведомства — Росгвардию массово покидают генералы — Роскосмос успешно запустил ракету. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 15 февраля — в обзоре URA.RU:

Бывший зампрокурора требует с URA.RU 15 млн рублей

Районный суд Чечни взыскал с URA.RU 15 млн рублей в качестве компенсации за моральный вред из-за публикации агентства о ДТП с участием бывшего зампрокурора Мурата Залзаева. Юристы агентства подали апелляцию — Верховный суд Чечни рассмотрит ее 18 февраля.

По мнениям экспертов, этот иск является опасным судебным прецедентом, так как обычно за моральный вред присуждаются гораздо меньшие суммы.

В Германии ответили про яд в крови Навального

Власти Германии заявили, что следы яда, который якобы обнаружили в крови блогера Алексея Навального, совпали со следами, найденными на бутылке с водой и других вещах, принадлежавших россиянину.

Кремль оценил акции 14 февраля

Участники акции в поддержку блогера Алексея Навального, которая прошла в городах России 14 февраля, не нарушали закон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин высказался о Курилах

Россия будет развивать взаимоотношения с Японией и соблюдать собственную Конституцию, в частности поправку о запрете отчуждения территорий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главредами российских СМИ, комментируя вопрос о Курилах.

ПФР объединят с ФОМС и ФСС

Новый глава Пенсионного фонда Андрей Кигима будет заниматься вопросами объединения структуры с Фондом социального страхования (ФСС) и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В ДНР подорвали автомобиль командира батальона

В Горловке подорвали автомобиль командира батальона Сергея Попова — мину подложили под днище машины. Такую информацию сообщил военный журналист Семен Пегов.

В то же время в Кремле заявили, что будут и дальше помогать гражданам, проживающим на территории Донбасса.

Из Росгвардии массово увольняются генералы

Сразу девять генералов Росгвардии ушли в отставку из-за расследования уголовного дела экс-заместителя директора службы по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В УК РФ могут ввести новый термин

Верховный суд РФ внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, где в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вводится новое понятие: «уголовный проступок».

Матери из регионов с низкой рождаемостью не смогут получить маткап

Бюджет России не предполагает выплаты материнского капитала на третьего ребенка в регионах с низкой рождаемостью. Об этом URA.RU рассказала член комитета думы по труду и социальной политике депутат Госдумы Светлана Бессараб.

В Кремле ответили на предложение Илона Маска

Кремль рассмотрят идею основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Роскосмос запустил ракету с Байконура

На космодроме «Байконур» успешно стартовал ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16», который доставил 2,5 тонны груза на МКС.