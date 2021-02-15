Самое важное в России и в мире на 15 февраля. С URA.RU требуют 15 млн рублей, в УК РФ введут новое понятие, из Росгвардии массово увольняются генералы

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Несанкционированная акция «Цепь солидарности» вдоль улицы Старый Арбат. Москва
По мнению Кремля, несанкционированные акции 14 февраля прошли без нарушений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

От URA.RU требуют компенсацию в 15 миллионов — власти Германии ответили на вопрос о яде на вещах Навального — акция 14 февраля прошла без нарушений — Путин высказался о Курильских островах — новый глава ПФР будет объединять три ведомства — Росгвардию массово покидают генералы — Роскосмос успешно запустил ракету. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 15 февраля — в обзоре URA.RU:

Бывший зампрокурора требует с URA.RU 15 млн рублей

В Германии ответили про яд в крови Навального

  • Власти Германии заявили, что следы яда, который якобы обнаружили в крови блогера Алексея Навального, совпали со следами, найденными на бутылке с водой и других вещах, принадлежавших россиянину.

Кремль оценил акции 14 февраля

  • Участники акции в поддержку блогера Алексея Навального, которая прошла в городах России 14 февраля, не нарушали закон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин высказался о Курилах

  • Россия будет развивать взаимоотношения с Японией и соблюдать собственную Конституцию, в частности поправку о запрете отчуждения территорий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главредами российских СМИ, комментируя вопрос о Курилах.

ПФР объединят с ФОМС и ФСС

  • Новый глава Пенсионного фонда Андрей Кигима будет заниматься вопросами объединения структуры с Фондом социального страхования (ФСС) и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В ДНР подорвали автомобиль командира батальона

Из Росгвардии массово увольняются генералы

  • Сразу девять генералов Росгвардии ушли в отставку из-за расследования уголовного дела экс-заместителя директора службы по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В УК РФ могут ввести новый термин

  • Верховный суд РФ внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, где в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вводится новое понятие: «уголовный проступок».

Матери из регионов с низкой рождаемостью не смогут получить маткап

В Кремле ответили на предложение Илона Маска

  • Кремль рассмотрят идею основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Роскосмос запустил ракету с Байконура

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