Глава региона Евгений Куйвашев посетит Качканар Фото: Анна Майорова © URA.RU

Куратор российского строительства прибудет в Екатеринбург — глава региона посетит Качканар — мэр Екатеринбурга отправил с отставку главу Чкаловского района — режим самоизоляции продлен для пожилых — Союз журналистов заступился за агентство URA.RU — стали известны кандидаты на пост мэра Среднеуральска. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбург прибудет федеральный министр

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин 19 февраля прилетит в Екатеринбург на фоне конфликта между свердловскими властями и Росавиацией из-за нового проекта приаэродромной территории вокруг аэропорта «Кольцово».

Евгений Куйвашев посетит Качканар

Губернатор Евгений Куйвашев 17 февраля совершит поездку в Качканар, где недавно разрешился конфликт из-за буддийского храма. По данным источника агентства, глава региона совершит несколько встреч.

Глава крупнейшего района Екатеринбурга ушел в отставку

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отправил в отставку главу Чкаловского района Вячеслава Мишарина. Его обязанности исполняет замглавы района по соцполитике Евгений Шипицын.

Пожилым свердловчанам продлили режим самоизоляции

До начала весны продлен режим ограничений для лиц старше 65 лет. Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, где продлил режим до 1 марта.

Союз журналистов РФ вступился за URA.RU

Союз журналистов России заступился за агентство URA.RU, которое по решению суда одного из районов Чечни оштрафовано на 15 млн рублей за публикацию 2017 года.

За кресло главы Среднеуральска будут бороться три человека

На конкурс по избранию главы Среднеуральска заявились три кандидата: врио мэра Александр Ковальчик, бывший замминистра спорта Яков Петров, член областной избирательной комиссии от ЛДПР Антон Безденежных. Подача документов завершилась 15 февраля.