15 февраля 2021
14 февраля 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 16 февраля. Губернатор поучаствует в прямой трансляции, скончался известный ученый

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, моор александр, портрет
Глава региона Александр Моор обсудит с мэрами городов вопросы благоустройства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор обсудит проблемы благоустройства — тюменская чиновница переезжает в Москву — вскрыта схема по незаконной добыче полезных ископаемых — скончался известный ученый. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:

Губернатор примет участие в прямом эфире по теме благоустройства

  • Губернатор Александр Моор 16 февраля примет участие в прямом эфире, который проведет руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. Трансляцию в обязательном порядке будут смотреть мэры городов и главы районов региона. Темой разговора будет благоустройство территорий.

Тюменская чиновница переезжает на работу в правительство Москвы

Антикоррупционер вскрыл схему незаконной добычи полезных ископаемых

Скончался известный тюменский ученый

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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