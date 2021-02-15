Глава региона Александр Моор обсудит с мэрами городов вопросы благоустройства
Губернатор обсудит проблемы благоустройства — тюменская чиновница переезжает в Москву — вскрыта схема по незаконной добыче полезных ископаемых — скончался известный ученый. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:
Губернатор примет участие в прямом эфире по теме благоустройства
- Губернатор Александр Моор 16 февраля примет участие в прямом эфире, который проведет руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. Трансляцию в обязательном порядке будут смотреть мэры городов и главы районов региона. Темой разговора будет благоустройство территорий.
Тюменская чиновница переезжает на работу в правительство Москвы
- Директор областного департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич покинула свой пост в связи с трудоустройством в правительство Москвы.
Антикоррупционер вскрыл схему незаконной добычи полезных ископаемых
- Член Фонда содействия президенту по борьбе с коррупцией Евгений Злоказов пытается доказать, что вскрыл «серую» схему по добыче песка, леса и торфа под Тобольском, которая может привести к крупнейшей экологической катастрофе. По его подсчетам, материальный ущерб от этого уже составил не менее 600 млн рублей.
Скончался известный тюменский ученый
- В возрасте 86 лет ушел из жизни почетный житель Тобольска Виктор Родин. Об этом сообщил коллектив городской комплексной научной станции уральского отделения РАН, которой более 26 лет руководил Виктор Родин.
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