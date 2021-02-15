Первый замгубернатора Александр Калинин будет курировать строительство горнолыжного курорта на Ямале Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале будут строить горнолыжный курорт — больницы округа капитально отремонтируют — строительство газохимического кластера перенесут из Ямала — на паромной переправе будут работать три судна — ямальского мэра отправили под домашний арест. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:

Назначен руководитель проекта строительства горнолыжного курорта

В правительстве ЯНАО создадут рабочую группу по строительству горнолыжного курорта на Полярном Урале, о котором заявлял губернатор Дмитрий Артюхов. Проект будет курировать первый замгубернатора Александр Калинин.

Принято решение о реконструкции ямальских больниц

В 64 медучреждениях Ямала пройдут капитальные ремонты. Треть учреждений будут сданы в 2021 году, остальные встанут в очередь на обновление. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

Газохимический кластер не будут строить на Ямале

Председатель правления «СИБУРа» Дмитрий Конов на пресс-конференции предположил, что строительство газохимического кластера на Ямале нецелесообразно. По словам Конова, строительство газоперерабатывающего и газохимического заводов необходимо перенести на Дальний Восток.

По паромной переправе будут курсировать три судна

Три парома «Победа» двух перевозчиков будут осуществлять движение по паромному маршруту «Приобье-Салехард-Приобье» в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

Ямальского мэра отправили под домашний арест

Глава административного центра Шурышкарского района ЯНАО села Мужи Михаил Михеев отправлен под домашний арест, так как он обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в окружном СУ СК России.