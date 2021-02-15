На Ямале будут строить горнолыжный курорт — больницы округа капитально отремонтируют — строительство газохимического кластера перенесут из Ямала — на паромной переправе будут работать три судна — ямальского мэра отправили под домашний арест. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:
Назначен руководитель проекта строительства горнолыжного курорта
- В правительстве ЯНАО создадут рабочую группу по строительству горнолыжного курорта на Полярном Урале, о котором заявлял губернатор Дмитрий Артюхов. Проект будет курировать первый замгубернатора Александр Калинин.
Принято решение о реконструкции ямальских больниц
- В 64 медучреждениях Ямала пройдут капитальные ремонты. Треть учреждений будут сданы в 2021 году, остальные встанут в очередь на обновление. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.
Газохимический кластер не будут строить на Ямале
- Председатель правления «СИБУРа» Дмитрий Конов на пресс-конференции предположил, что строительство газохимического кластера на Ямале нецелесообразно. По словам Конова, строительство газоперерабатывающего и газохимического заводов необходимо перенести на Дальний Восток.
По паромной переправе будут курсировать три судна
- Три парома «Победа» двух перевозчиков будут осуществлять движение по паромному маршруту «Приобье-Салехард-Приобье» в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.
Ямальского мэра отправили под домашний арест
- Глава административного центра Шурышкарского района ЯНАО села Мужи Михаил Михеев отправлен под домашний арест, так как он обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в окружном СУ СК России.
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