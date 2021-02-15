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Самое актуальное в ЯНАО на 16 февраля. На Ямале появится горнолыжный курорт, мэра отправили под домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, калинин александр
Первый замгубернатора Александр Калинин будет курировать строительство горнолыжного курорта на Ямале Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале будут строить горнолыжный курорт — больницы округа капитально отремонтируют — строительство газохимического кластера перенесут из Ямала — на паромной переправе будут работать три судна — ямальского мэра отправили под домашний арест. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:

Назначен руководитель проекта строительства горнолыжного курорта

  • В правительстве ЯНАО создадут рабочую группу по строительству горнолыжного курорта на Полярном Урале, о котором заявлял губернатор Дмитрий Артюхов. Проект будет курировать первый замгубернатора Александр Калинин.

Принято решение о реконструкции ямальских больниц

  • В 64 медучреждениях Ямала пройдут капитальные ремонты. Треть учреждений будут сданы в 2021 году, остальные встанут в очередь на обновление. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

Газохимический кластер не будут строить на Ямале

  • Председатель правления «СИБУРа» Дмитрий Конов на пресс-конференции предположил, что строительство газохимического кластера на Ямале нецелесообразно. По словам Конова, строительство газоперерабатывающего и газохимического заводов необходимо перенести на Дальний Восток.

По паромной переправе будут курсировать три судна

Ямальского мэра отправили под домашний арест

  • Глава административного центра Шурышкарского района ЯНАО села Мужи Михаил Михеев отправлен под домашний арест, так как он обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в окружном СУ СК России.

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