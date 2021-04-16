Средний доход депутатов Госдумы РФ за 2020 год превысил 26 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К закрытию торгов на Московской бирже доллар оценивался в 75,87 рубля, что на 0,45% выше предыдущего показателя. Евро торговался на уровне 90,87 рубля (+0,49%). Цена на нефть марки Brent выросла на 0,21% и составила 67,08 доллара за баррель. Нефть WTI подорожала на 0,2% — до 63,64 доллара за баррель.

Ситуация в России

Российские туристы, которые оказались в Турции во время приостановки авиасообщения со страной, смогут вылететь домой по фиксированной цене — 10 тысяч рублей. С соответствующим предложением выступили эксперты Общественного совета при Ростуризме.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил поднять минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей. Он уверен, что это помогло бы РФ избавиться от бедности.

Президент России Владимир Путин может объявить об индексации пенсий для части работающих россиян. Однако источник рассказал, что выплаты для всех работающих пенсионеров повысить не получится.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета в текущем году будет снижен. Он отметил, что показатель достигнет уровня 1%.

Средний доход депутатов Госдумы РФ за 2020 год превысил 26 млн рублей. При этом в сумме они получили более 11 млрд рублей за год. Годовой доход членов Совфеда превысил 8 млрд рублей. Владимир Путин также отчитался о своих доходах, задекларировав 9 994 692 рублей за 2020 год. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за прошедший год заработал 19,9 миллионов рублей.

В Минэнерго допустили введение ограничений на экспорт бензина из России. Аналитики уверены, что это поможет сгладить негативное воздействие экономического кризиса в РФ.

Правительство РФ может ввести новые выплаты для стимулирования рождаемости в стране. Такие выплаты могут появиться в 2022 году.

Ситуация в мире

Власти Белоруссии рассчитывают получить 500 млн долларов от России до конца июня этого года. Средства будут переведены в рамках кредита, который выдан республике в 2020 году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является энергетической войной , которую развязала Россия. По словам политика, газопровод нельзя достраивать.

Владимир Путин провел встречу с премьер-министрами Ливана и Ливии стран Саадом Харири и Абдель Хамидом Дбейбой. Предполагается, что страны начнут развитие торгово-экономических отношений.

Прогнозы и мнения экспертов

Аналитики агентства недвижимости «Этажи» рассказали, что россияне смогут сэкономить при покупке жилья в ипотеку. Они посоветовали использовать материнский капитал для погашения ипотечного кредита.

Сергей Миронов высказал мнение, что в РФ нужно ввести уголовную ответственность для коллекторов. Он уверен, что такая мера должна быть введена для тех, кто уже получал административные штрафы за нарушение закона.

Экономист и бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев посоветовал россиянам вкладывать деньги в ценные бумаги и акции. Он уверен, что такие инвестиции могут приносить стабильный доход.