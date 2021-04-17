Чтобы женщины не оставались без денег из-за неуплаты алиментов, создадут фонд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Профильный комитет Госдумы РФ рассматривает законопроект, предусматривающий выделение матерям-одиночкам дополнительной материальной помощи. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

«Среди мер поддержки, предлагаемых депутатами есть, например, создание для матерей, которые не получают алиментов от недобросовестных отцов, специального фонда. Его могло бы вести государство, предоставляя таким матерям и детям средства помощи, чтобы в последствии их требовать с должника-алиментщика», — рассказала депутат.

Однако, по мнению экономиста Константина Селянина, государство не сможет выплачивать полную сумму алиментов. «Скорее всего это будет делаться не в размере, назначенном судом алиментов, а в виде прожиточного минимума, например», — предполагает он в разговоре с URA.RU.

Ранее Бессараб также рассказала, что для матерей-одиночек, которые еще учатся, может быть введена новая выплата. Им предлагают назначить пособие по уходу за ребенком в размере не менее одного МРОТ. Президент России Владимир Путин в конце марта поручил разработать комплекс мер для их поддержки.