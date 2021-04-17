Сегодня, 18 апреля, — 499-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 403-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано 141 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,3 млн). Второе место заняла Индия (14,7 млн), третье — Бразилия (13,8 млн). Россия опустилась на пятое место (4,6 млн), уступив Франции (5,2 млн).
Вакцина и лекарство
Разработчики «Спутника V» призвали регуляторы по всему миру внимательно изучить исследование Оксфордского университета о связи между побочными реакциями в виде образования тромбов и различными типами вакцин против COVID-19, пишет
Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк
Коронавирус в России и в мире
Глава Крыма Сергей Аксенов
Коллективный иммунитет в России может сформироваться к концу лета, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. К этому времени, по мнению эксперта, от коронавируса должно быть защищено более 60% населения страны.
Что говорят врачи и ученые
После коронавируса людям стоит есть продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, например — морскую рыбу, заявил врач, телеведущий Александр Мясников. По его словам, этот микроэлемент обладает противовоспалительным действием и помогает бороться с мерцательной аритмией.
Число ежесуточно регистрируемых в России случаев заражения коронавирусной инфекцией на протяжении месяца говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в стране еще
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