К концу лета в России может сформироваться коллективный иммунитет. Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 апреля, — 499-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 403-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 141 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,3 млн). Второе место заняла Индия (14,7 млн), третье — Бразилия (13,8 млн). Россия опустилась на пятое место (4,6 млн), уступив Франции (5,2 млн).

Вакцина и лекарство

Разработчики «Спутника V» призвали регуляторы по всему миру внимательно изучить исследование Оксфордского университета о связи между побочными реакциями в виде образования тромбов и различными типами вакцин против COVID-19, пишет радио Sputnik . Речь идет о препаратах, производимых AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк получил в субботу первый компонент разрабатываемой Анкарой собственной вакцины от коронавируса нового типа. Турецкий министр сообщил, что Анкара считает свою вакцину инновационной, поскольку она состоит из четырех вирусных белков.

Коронавирус в России и в мире

Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих из-за рубежа заполнять анкету, сообщает пресс-служба главы республики. Мера связана с недопущением распространения коронавируса в стране.

Коллективный иммунитет в России может сформироваться к концу лета, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. К этому времени, по мнению эксперта, от коронавируса должно быть защищено более 60% населения страны.

Что говорят врачи и ученые

После коронавируса людям стоит есть продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, например — морскую рыбу, заявил врач, телеведущий Александр Мясников. По его словам, этот микроэлемент обладает противовоспалительным действием и помогает бороться с мерцательной аритмией.

Число ежесуточно регистрируемых в России случаев заражения коронавирусной инфекцией на протяжении месяца говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в стране еще недостаточно стабильна . Об этом заявила представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.