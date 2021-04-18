Челябинской области угрожают лесные пожары

В Челябинской области начинается самая активная фаза лесных пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ожидается обострение ситуации с лесными пожарами. К этому моменту уже ликвидировано 30 возгораний на площади 115 га. Об этом URA.RU сообщил начальник Главного управления лесами региона Сергей Лавров.

«В данный момент в регионе начинается самая активная фаза пожароопасного периода, когда необходимо воздержаться от использования любого источника огня в лесах, особенно от разведения костров. К этому дню на территории лесного фонда области ликвидировано 30 пожаров на площади 115 га», — заявил URA.RU Лавров. По данным регионального ГУ лесами, пожары бушевали на территории Каслинского, Чебаркульского, Шершневского, Катав-Ивановского, Кунашакского и Миасского лесничеств.

За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность по статье 8.32 КоАП РФ. На граждан штраф составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей и на юридических — 50—200 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два и более раз.

По данным сайта «Гисметео», первые обильные дожди в Челябинской области ожидаются лишь с 26 апреля. До этого времени в регионе прогнозируется сухая солнечная и ветреная погода, которая может привести к массовому распространению пожаров.