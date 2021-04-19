Сегодня, 20 апреля, — 501-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 405-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано 142,5 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,4 млн). Второе место заняла Индия (15,3 млн), третье — Бразилия (13,9 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,2 млн).
Вакцина и лекарство
Эффективность вакцины «Спутник V» составила 97,6%. Так, после того как прививку сделали 3,8 млн россиян в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, заболеваемость начиная с 35-го дня с момента первого укола составила 0,027%.
Эксперты ВОЗ не рекомендуют требовать
Американские ученые обнаружили, что
Коронавирус в России и в мире
В России начали формироваться сразу два новых штамма коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора. Она подчеркнула, что схожие по описанию варианты не обнаружены пока ни в одной стране.
Компания «Рапид БИО» совместно с «Авивиром» зарегистрировала первый в России
Россия возобновляет авиасообщение с Эстонией. Первый рейс из Москвы в Таллин состоится в конце апреля, сообщает пресс-служба Таллинского аэропорта.
Всемирная организация здравоохранения
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Последствия перенесенного коронавируса могут быть разнообразны. В частности, человек может
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