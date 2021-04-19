Эффективность вакцины «Спутник V» составила 97,6% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 апреля, — 501-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 405-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 142,5 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,4 млн). Второе место заняла Индия (15,3 млн), третье — Бразилия (13,9 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,2 млн).

Вакцина и лекарство

Эффективность вакцины «Спутник V» составила 97,6%. Так, после того как прививку сделали 3,8 млн россиян в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, заболеваемость начиная с 35-го дня с момента первого укола составила 0,027%.

Эксперты ВОЗ не рекомендуют требовать доказательства вакцинации для международных перелетов. По их мнению, это может усугубить неравенство в свободе передвижения.

Американские ученые обнаружили, что экспериментальный препарат , первоначально разработанный для лечения гриппа, способен снижать уровень коронавируса SARS-CoV-2 у заболевших. Также он может предотвращать ущерб, который инфекция вызывает в легких.

Коронавирус в России и в мире

В России начали формироваться сразу два новых штамма коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора. Она подчеркнула, что схожие по описанию варианты не обнаружены пока ни в одной стране.

Компания «Рапид БИО» совместно с «Авивиром» зарегистрировала первый в России экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу после вакцинации. Кроме того, в стране начались доклинические исследования кожного теста для оценки иммунитета к коронавирусу.

Россия возобновляет авиасообщение с Эстонией. Первый рейс из Москвы в Таллин состоится в конце апреля, сообщает пресс-служба Таллинского аэропорта.

Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении в связи с пандемией COVID-19. ВОЗ зафиксировала максимальное число заражений в мире При этом в Роспотребнадзоре России заявили, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется.

Что говорят врачи и ученые

Последствия перенесенного коронавируса могут быть разнообразны. В частности, человек может потерять слух и память , предупредил иммунолог Владислав Жемчугов. Он подчеркнул, что постковидный синдром может развиться даже у тех, кто переболел в легкой форме.

Международная группа ученых подтвердила, что новый бразильский штамм коронавируса SARS-CoV-2 в два раза более заразен, чем другие формы патогена. Это делает его более опасным для уже переболевших людей.