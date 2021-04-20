Компания депутата Николая Руссу восстановит дамбу в течение трех дней Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Дамба, которую прорвало около деревни Ушаково под Тюменью, будет восстановлена в течение максимум трех дней. Об этом URA.RU сообщили в компании «Мостострой-11», которая строила объект. Гендиректором предприятия является одним из самых богатых депутатов Тюменской областной думы Николай Руссу.

Ранее агентство писало, что дамба, построенная осенью 2020 года, не выдержала первого же паводка. «Наши специалисты считают ситуацию штатной. Конструктивы — сама дамба и насыпь — не повреждены. Но вода нашла небольшой путь сквозь препятствие. В течение максимум трех дней нарушение будет устранено по гарантии», — рассказали в строительной компании.

Заказчиком дамбы выступила администрация Тюменского района. Объект обошелся муниципальному бюджету в 33 млн рублей.