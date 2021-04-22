Выплаты ряду категорий граждан пообещал глава государства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Доллар и евро за сутки серьезно подорожали по отношению к рублю. Американская валюта стоит 76,82 рубля, европейская — 92,29 рубля. На нефтяном рынке расклад такой: топливо Brent стоит 65,88 доллара за баррель, WTI — 60,87 доллара за бочку.

Ситуация в России

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал ряд новых выплат и льгот. Так, семьи с детьми от 8 до 16 лет в июле получат доплату. Ее средний размер 5 650 рублей. Кроме того, семьи со школьниками к 1 сентября получат по 10 тысяч рублей, а беременным женщинам с низким доходом, вставшим на учет, направят, в среднем, по 6 350 рублей.

Больничный родителей, ухаживающих за больным ребенком, будет оплачиваться в полном объеме, заявил Путин. Это будет касаться всех россиян, имеющих детей до 7 лет. Также государство вернет 50% стоимости путевки в детский летний лагерь.

Кураторы учебных групп и колледжей получат по 5 тысяч рублей, сообщил глава государства. Также Путин поручил до конца года восстановить рынок труда и разработать меры поддержки бизнеса.

В середине апреля в России сильнее всего подорожали морковь, белокочанная капуста, картофель и яйца. Об этом сообщил Росстат. Также выросли в цене свинина, лук, сахар, гречка, консервы.

Россиянам не нужно вестись на рекламу ипотеки, заявил миллиардер Игорь Рыбаков. Он отметил, что жилищный кредит не делает человека владельцем квартиры, и призвал граждан думать, перед тем как идти в банк.

Ситуация в мире

Ключевые индексы биржи Нью-Йорка выросли по итогам торгов. Индекс Dow Jones вырос на 316,01 пункта, до 34 137,31. Индекс S&P 500 набрал 38,49 пункта и дошел до 4 173,43 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 163,95 пункта до 13 950,22.

США выделят Афганистану 300 миллионов долларов в качестве гражданской помощи, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Деньги, по его словам, пойдут на экономическое развитие, борьбу с коррупцией и наркотрафиком.

Россия должна быть отключена от международной платежной системы SWIFT, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что такая мера может войти в новый пакет санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

Что дальше?

В России будут строить по 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сообщил президент Владимир Путин. Это должно решить проблемы нехватки жилья для молодых семей.

Правительство должно эффективно сдерживать рост цен, добавил Путин. Повышение стоимости продуктов сводит на нет усилия по повышению доходов граждан, подчеркнул он.

Пенсии для инвалидов будут назначать без заявлений, сообщили в Госдуме. Данные об инвалидах будут автоматически направляться в ПФР.

Минтруд разработал законопроект об упрощении получения доплат к пенсии для летчиков и шахтеров. Их избавят от нужды ходить по инстанциям, собирая документы. Этим будут заниматься работодатели и сам Пенсионный фонд.