21 апреля 2021
20 апреля 2021

Вице-губернатор ХМАО подготовился к провалу на выборах в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутатские слушания по отчету Главы города. Сургут, шувалов хитрый
Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов идет на выборы в Государственную и окружную думы Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов подал документы на участие в праймериз «Единой России» на выборах в окружную Думу. Информация об этом содержится на сайте предварительного голосования «ЕР».

«Шувалов Вадим Николаевич — сургутская региональная группа №12», — указано в списке кандидатов на праймериз в Думе ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Югры сообщил, что такое решение вице-губернатор принял по просьбе партийного руководства региона. «У него неплохие рейтинги по Сургуту, поэтому он возглавит список „Единой России“. Ну и плюс для него это страховочный вариант на случай, если вдруг он не пройдет в Госдуму», — считает инсайдер.

Сам Шувалов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Глава исполкома «Единой России» по ХМАО Александр Зеленский также не взял телефонную трубку.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО подал документы для участия в праймериз по 223-ему одномандатному округу на выборах в Госдуму. Инсайдеры агентства уверены, что Шувалов ушел в отставку с поста главы Сургута ради кресла в федеральном парламенте.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...