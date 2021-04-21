Вице-губернатор ХМАО подготовился к провалу на выборах в Госдуму

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов идет на выборы в Государственную и окружную думы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов подал документы на участие в праймериз «Единой России» на выборах в окружную Думу. Информация об этом содержится на сайте предварительного голосования «ЕР».

«Шувалов Вадим Николаевич — сургутская региональная группа №12», — указано в списке кандидатов на праймериз в Думе ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Югры сообщил, что такое решение вице-губернатор принял по просьбе партийного руководства региона. «У него неплохие рейтинги по Сургуту, поэтому он возглавит список „Единой России“. Ну и плюс для него это страховочный вариант на случай, если вдруг он не пройдет в Госдуму», — считает инсайдер.

Сам Шувалов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Глава исполкома «Единой России» по ХМАО Александр Зеленский также не взял телефонную трубку.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО подал документы для участия в праймериз по 223-ему одномандатному округу на выборах в Госдуму. Инсайдеры агентства уверены, что Шувалов ушел в отставку с поста главы Сургута ради кресла в федеральном парламенте.